牙醫註冊修訂條例︱議員憂引海外牙醫不樂觀　促增牙醫待遇、開新牙醫學院

立法會大會今日(10)二讀及三讀，牙醫註冊修訂條例。

各議助於發言闡述備受爭議的牙醫實習一年安排的立場。法案委員會主席張宇人表示，港大牙醫學院過去十年對於牙管會的改善要求拖拖拉拉，誤了學生及社會，認為強調學術自由及專業自主是諷刺，實習一年是應有之義，今次爭議令修例焦點偏離，應思考是否要公開遣責港大牙醫學院。

曾計劃提出修正案的立法會議員陳凱欣表示，今次修訂內容對牙醫學生是重大改動，影響在學及職業規劃，牙醫學生於公聽會表示會確保病人知情權，不會隨便拋下一句就為病人進行治療。她表示，如果當局一早坦白港大問題，有機會不會造成爭議。擔心因為修例工作不完善，令牙醫畢業生對制度失去信心。期望修例後政府繼續處理牙醫畢業生面對的困難。

勞聯林振昇認為，實習安排與牙醫學生報讀時有分別，政府指出牙醫學院多年未有改善，當局直接話畢業生「唔得」，令現屆牙醫畢業生尷尬，對學生造成負面影響、以及壓力，原因是牙管會過去兩次檢討當中，多個持分者亦未有行動，認為各持分者應改善溝通。民建聯陳永光表示，支持實習安排，但急就章設立不理想，希望政府引以為鑑。

多名議員支持就牙專人員註冊 要求成立新牙醫學院

修訂中亦訂明，引入非本地培訓牙醫、牙專人員註冊制度等。

陳永光提到，對於引入非本地培訓牙醫的成效不樂觀，指海外及內地的牙醫、備守尊祟的社會地位、薪酬、以及福利，牙醫未必會輕易轉到香港執業，而以修訂的門檻，非本地培訓牙醫正式註冊，是過五關斬六將。希望當局於完成條例後，提供更佳的薪酬待遇，並做好宣傳工作，務求牙醫對本港公營醫療有深入了解，避免出現落差。

立法會議員楊永杰表示，至追上發達牙醫的水平，至少需引入至少3750名非本地培訓牙醫。他表示，新加坡提供公營牙科服務，服務名額多、較私家平一半。他認為，有足夠牙醫以及籌額才是治本，希望政府逐步增加籌額、開設本港第二間牙醫學院，並全面檢討牙科服務的定位、配置、以及目標。

至於引入牙科輔助人員註冊制度，多名議員均表示支持，立法會議員陳沛良表示，制定註冊制度可以確立專業地位，亦更規範去監管，確保服務質素。勞聯林振昇認為，日後應考慮讓牙科衛生人員，注射深層藥水、進行牙根深層治療，期望政府適時檢視法例附表3當中，牙科衛生人員適用的工作範圍。

牙醫畢業生實習一年安排 2025年度或以後牙醫需新增實習一年

因港大牙醫學院多次評審，有迫切性增加學生臨床經驗及手藝

實習牙醫會輪轉崗位，在資深牙醫督導下於不同服務單位工作。工作範疇包括學童牙科保健服務、緊急牙科服務、醫院牙科服務（如口腔頜面外科及牙科診所專科服務）、社區特殊牙科服務（如院舍長者外展服務、以智障人士為對象的牙科服務），以及一般牙科服務。

牙醫學生實習期內會獲發正式牙醫，一半的薪金。

引入非本地培訓牙醫方案： 非本地培訓牙醫如在指明機構服務合計至少五年

獲受僱的指明機構證明其表現令人滿意

獲有限度註冊的牙醫會獲豁免參與許可試的部分考試

獲特別註冊的牙醫是獲部分還是完全免試，則會由牙管會按其工作性質作考慮。

牙專人員註冊制度： 修例後3年內設立法定註冊制度，及適度放寬其執業範圍

牙醫在場下，牙專人員可獨立檢查病人口腔，並在風險為本的原則下，為簡單個案進行預防護理，也能自行為病人清潔及擦亮牙齒作拋光，並擦上氟化物防蛀等

牙科治療師，修例後不再只能於公營體系任職。

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記者：陳展棋