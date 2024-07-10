改善市容｜議員關注在迴旋處種樹阻擋行車視線　卓永興認同做法「無厘頭」已要求康文署跟進

▲ 政務司副司長卓永興。(資料圖片)

政府落實多項改善市容的美化工程，包括康文署推行「悅目亮麗城市計劃」，美化道路中央分隔帶及迴旋處等。立法會議員劉智鵬關注，在迴旋處位置種樹木，會影響行車視線「喺新界見到，好似一個原始森林咁樣，咁你就唔知點樣行嗰條路，阻住你睇，咁係咪可以索性連啲植物都唔好要？」

政務司副司長卓永興回覆指，與其看法一致，「我都出去睇過啲迴旋處，有啲呢，有少少唔係好明，點解中間係一個花槽嚟架嘛，但中間又種幾棵棕櫚樹喺到，遮住咗個景觀，姐俗語講有少少『無厘頭』」。他指，此方面的工作由康文署負責，已指示盡量只在迴旋處設花槽且顏色亮麗一點。

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至於打擊衛生黑點的工作，卓永興表示，全港738個黑點中，有9成，即683個的衞生情況已大為改善；並提到去年提高亂跑垃圾及店鋪阻街的罰款後，對比新罰款金額生效的前後六個月，執法部門就亂拋垃圾等環境衞生罪行發出的定額罰款通知書數量由2.34萬張下降至1.5萬張，下降逾3成，而針對店鋪阻街和非法棄置大量廢物的定額罰款通知書亦由4,100張下降至630張，跌幅約8成，認為新罰款水平具相當的阻嚇力，而市容的改善亦得到維持。環境及生態局亦正草擬法例，提升政府處理衛生問題的效率及成效，如進一步提高食環署的執法權力等，預期在今年第四季向立法會提交法例修訂草案。

卓永興又稱，已就涉及多個部門但權責不清的地區環境衞生問題，制定了「標準行動模式」，截至5月底在處理後巷棄置電單車問題上，各部門已按「標準行動模式」於全港18區合共進行了超過130次聯合行動，移除超過630輛棄置車輛，當中超過9成是電單車。另外，多個地區環境和衞生黑點，包括旺角花墟、黃大仙牛池灣村、元朗新街、上水龍豐花園、灣仔寶靈頓道等，都是應用「標準行動模式」由香港警務處和食物環境衞生署採取聯合行動整頓，將街道回復應有容貌。

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