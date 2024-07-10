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婆媳關係丨新抱約法三章上門探B要預約 奶奶凑B留到9點被斥：做乜你仲未走？

家事百科

發布時間： 1 小時前

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新抱約法三章，令奶奶大感心酸。

小時候，她最愛看電視台重播的粵語長片，演技精湛的黃曼梨經常扮演的惡奶奶，是她最印象深刻的。

黃曼梨扮演的盲婆惡奶奶，手執拐杖使勁地打死新抱紅線女的一幕，看得她直打哆嗦。最後惡奶奶發現，原來被她亂棍打死的竟是自己兒子時，發出淒厲的哀號。她難以釋懷，世上奶奶都是那麼恐怖嚇人的嗎？

真不幸，她與丈夫結婚後居於夫家，奶奶表面看來溫文嫻淑，其實是惡在骨子裏。奶奶經常在她身上雞蛋挑骨頭，恁她如何努力都贏不了奶奶的歡心。更不幸的是丈夫為人忠厚孝順，媽媽往往囉唆一輪後，他是必定會怪罪於太太的。

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她含辛茹苦數十載，相夫教子侍奉老爺奶奶，直至老人家相繼仙遊，她才赫然發現自己已老了，兒子已成家立室了，不經不覺自己也當起奶奶來。

她時常會想起黃曼梨，也會記起自己的奶奶，她不欲將悲劇一代傳一代，她發誓要當個體貼仁慈的奶奶，不要媳婦吃苦頭。

現代媳婦又哪會愚蠢吃你的苦頭？首先是她要求結婚後，不跟老爺奶奶同住，其次是高度注重私隱，奶奶要探訪嘛，請預約，不得擅自跑上兒媳家裏來，當然也不會給你告知大門的密碼。

小孫兒出世的一天，是奶奶欣喜之極的日子。她乖乖依從媳婦的規矩，探訪要預約。嬰兒初生的一年，兒媳工作都忙，新手傭人又雞手鴨腳，有奶奶幫忙，多好啊！

孫兒快三歲了，這晚九時媳婦回到家裏，竟然一臉嚴峻地跟奶奶說：「做乜你仲未走？BB應該八點半瞓喎！」現代奶奶多委屈啊！

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撰文 : 鄧藹霖

家庭教育 婆媳關係

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