年過40丨年過40歲腦力衰退+精力不足 醫生媽咪實證：比年輕時相差了幾十倍

▲ 許嫣醫生以自己驗證，四十歲後的專注力和能量精力，比年輕時相差了幾十倍。

認識我的讀者都知道，我從小就是一個非常注重「時間管理」的人。我也曾經出書分享如何在有限的時間內做更多的事（《醫生媽媽的時間管理術》），不外乎是設定目標、安排時間表，然後從日常生活中擠出時間，逐點去完成工作。

可是四十歲後，這些時間管理策略就不足夠應用了，原因是「年紀大、精力不足」！

舉例說，我年輕時，可連續溫習十小時，或通宵達旦一口氣把整套小說看完，或專心寫作大半天，或花三日三夜籌備一個大型活動。但是如今，不論是多麼有趣的書、不管我多喜愛閱讀，我竟不能連續看書超過45分鐘！生為書呆子的我，竟然也有今天。

四十歲後的專注力和能量精力，比年輕時相差了幾十倍。

即使安排自己有足夠的睡眠和休息時間，我一天裏真正「清醒、有效率」的時間，也不過是早上共四、五小時而已。下午兩點後，基本上我的腦子像閉塞了一般，無法清晰思考。而在晚上八、九點開始，我的想法九成都是不理性、計劃都不夠成熟周詳；情緒通常都是過分悲觀、想得太多；所有晚上做的決定、包括網上購物，翌日總會令我後悔不已。

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幸好，人老了，除了精力衰退外，智慧也（應該）相對增長。我也知道自己的問題：年輕時，恃着精力好、專注力強，常故意挑戰極限，經常過度勉強自己去超班完成工作。做人最緊要有自知之明，當意識到身體機能衰退時，工作分配也要有所調節：早上趁着清醒理智，就去計劃、學習和思考；下午腦袋閉塞，就去做運動、收拾家居；晚上到了幾近失智的狀態，就盡量放鬆、陪伴女兒。有甚麼想法計劃或新念頭、新靈感，千萬不要倉促決定；先寫下來，待翌日睡醒後才處理。

現在看到快要進入青春期的女兒，連續幾小時溫習做功課讀小說，有時候也想叫她休息一下；可是想起自己年輕時候那股衝勁，擁有無限能量的她又怎會聽我的呢？真的一眨眼就四十年了。

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