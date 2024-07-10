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鄧麗欣拍拖｜40歲鄧麗欣愛情滋潤狀態大勇　Stephy全靠4大秘訣身材更勝從前

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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Stephy真是愈來愈靚！

女神拍拖了！現年40歲的鄧麗欣（Stephy）近期狀態大勇，繼4月中以超低胸造型靚絕金像獎後，４月底月去旅行時更來個性感大解放，穿上三點式大騷蜜桃臀！原來女神愈戰愈勇，全因為有愛情滋潤，與六呎型男已拍拖一段時間，不過Stephy能夠保持完美狀態，除了愛情的魔力外，也要歸功於4大秘訣！

初出道Baby Fat用錯方法減肥

Stephy初出道時帶點嬰兒肥和稚氣，隨住年月逝去，她卻沒有增添歲月痕跡，反而有不少人認為她比初出道時狀態更佳，身形更Fit。

其實Stephy也曾試過減肥失敗，她當年為了減肥而只吃梳打餅和雞蛋，結果令自己捱餓而又未能瘦身，幸最終於找到適合自己的４個修身方法。

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一.奇異果作早餐

Stephy每天進食兩個奇異果作早餐，這樣做有助清腸之餘亦有豐富的膳食纖維，令她輕鬆排毒，她又於早上喝一杯黑咖啡，有助提神和去水腫。

二.蕃薯作正餐

茹素的Stephy發現自己長期缺少肉類蛋白質，以致精神及體力變差，所以慢慢轉為進食白肉及海鮮以攝取蛋白質，又會吃高纖維及有飽足感的蕃薯作正餐，且每一餐堅持只吃低卡路里及清淡食物，可增加肌肉之餘，同時令皮膚變好。

三.重視進食次序

Stephy很重視進食的次序，她會先吃水果，再吃蔬菜，最後吃肉類。此舉有助她避免進食過多份量的食物，且有助腸胃消化。

四.勤力做運動

Stephy明白運動的重要性，她除了有良好飲食習慣，也會經常運動，包括跑步、行山、打排球及瑜伽，練出纖瘦身形。

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