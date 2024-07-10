大館展覽丨顧嘉煇黃霑珍貴手稿首度曝光　3大展區回顧廣東歌歷史

▲ 參觀者可重溫顧嘉煇和黃霑獲頒發 CASH 音樂成就大獎的片段。

大館全新夏季展演「曲詞印記：顧嘉煇 x 黃霑 X粵語流行曲」，便以這對音樂巨匠所創作的經典歌曲出發，探索粵語流行曲的興起，遊走香港 70 年代至千禧年初的時代變遷、社會印記。展覽除匯聚8首家傳戶曉的精選歌曲，並以數碼展示方式呈現首度曝光的珍貴材料，娓娓道出作煇黃曲詞創作背後鮮為人知的故事。

日前舉行了「Timeless Party」派對，A Cappella組合VSing以無伴奏合唱方式演繹了顧嘉煇及黃霑創作的經典金曲《獅子山下》及《當年情》，向一代音樂大師致敬。其後，王馨平、林奕匡、雲浩影擔任表演嘉賓，獻唱多首耳熟能詳的粵語流行曲，獻唱多首經典歌曲及最新的流行歌曲，與來賓重溫粵語流行曲由70年代發展至今的演變。

「曲詞印記」策展人李正欣博士，是次與顧嘉煇的家人及研究人員在溫哥華發掘出一批珍貴的資料，其中包括 80 、90 年代初數十首廣告歌的總譜，品牌有新奇士橙、總督香煙、北京牛黃解毒片、猛龍「冰藍 」牛仔褲及深圳錦繡中華民俗文化村開幕等，這些親筆手稿都是在顧嘉煇姐姐顧媚家中花園棚屋的一些箱子裡找到，從未公開曝光。

▲ 「靜心室」中煇黃創作的 236 首金曲歌名盡現眼前。

展覽得到黃霑兒子黃宇瀚借出兩幅私人珍藏的黃霑書法，加上由黃霑書房允許展出的《滄海一聲笑》（1991年香港電影金像獎最佳電影歌曲）總譜，十分珍貴。

展區內營造 70 年代香港的生活場景，重現當年的家居擺設，周邊是各種優美旋律，如1972 年音樂劇《白孃孃》插曲《愛你變成害你》，歌曲見證顧嘉煇及黃霑的首次合作，又有經典金曲如《家變》和《獅子山下》，感受當年社區鄰里情誼的集體記憶。

▲ 展區有不少二人在創作上的珍貴圖片。

另一個場景則呈現一對兄弟的臥室，播放著電影《英雄本色》插曲《當年情》，帶領觀眾回到 90 年代的香港，見證香港電影發展火花，配以上世紀末的香港懷舊廣告歌曲，別有一番感受。

▲ 「再想像工作間」呈現理想中曲詞創作的工作空間。

另一展區「再想像工作間」，呈現的是理想中曲詞創作的工作空間：一半是歌曲創作的工作室，另一半則是寫詞的地方，這個獨特的空間，既重現不同時代錄音技術的演變，也展示了顧嘉煇和黃霑最後一次的合作—於 2003 年為音樂劇《酸酸甜甜香港地》創作歌曲，觀眾可欣賞到載歌載舞壓軸演出同名主題曲的片段，立體感受「煇黃」的最後創作。

▲ 二人創作上的點點滴滴都可在展覽中呈現。

地下二層展區特別設置了懷舊茶餐廳和電器維修店等場景，伴隨播放《滄海一聲笑》、《上海灘》、《焚心以火》等影視歌曲，切身地感受當年香港人的生活點滴。另一邊有大型電視機的擺設，呈現 80 年代香港娛樂產業的高光時刻。展區的大屏幕亦播放1997 年和 2000 年顧嘉煇和黃霑獲頒發 CASH 音樂成就大獎的片段。

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