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COLLAR成員丨「顏值擔當」Ivy So晒水着look　 蘇雅琳出水芙蓉「蘇蝦」大呼：好hot

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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ivy so晒福利圖！

夏日炎炎，又係女星晒水著照嘅時候！女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳），早前跟友人往越南富國島旅行，身為COLLAR「顏值擔當」的Ivy So更於IG分享泳照。

蘇蝦大呼：So hot

Ivy So上身穿黑色長袖衣，比較密實，下身就大騷白滑靚腿，更擺了出水芙蓉的甫士，當日已經有5萬人點讚，一眾「蘇蝦」留言大讚：「阿媽終於出手殺」、「火到呢！熟晒」以及「身型好Fit」。

此外，Ivy So跟友人玩機動遊戲「洗衣機」，被「翻」了好幾次的Ivy So喪嗌，她更笑稱：「人浮於世竟然可以體驗俾人揼入洗衣機」，網民就想起IvySo有份配音的動畫：「阿樂有無玩到變阿驚」以及「反轉腦朋友 (physically)」。

玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔

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