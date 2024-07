聲夢小花｜鍾柔美熱愛跳唱堅守自家「招牌」　Yumi自揭成年後要做呢一件事

▲ 最近推出新歌《Crack!》的鍾柔美(Yumi)接受TOPick專訪,她興奮地分享18歲生日後要做的事!

鍾柔美(Yumi)的新歌《Crack!》所說的是「打破」,迎接18歲成年「大個女」的她,先要衝過的是本周三(17日 )DSE放榜日,作為應屆考生的Yumi早前接受TOPick專訪,對讀書、跳唱同樣認真的她說:「最重要是要先做好自己、好好努力。」

鍾柔美堅守自家「招牌」

向來熱愛跳唱的Yumi,談起型格新作《Crack!》時都相當興奮,她說:「副歌的Break、Take二字是很重要,Break是指打破自己,Take解作選擇自己喜歡做的事、跳出舒適圈,我在MV中所做的事也不是平日會做,如:要主動壁咚男生。」

年紀輕輕的Yumi承認有很多事情要打破,她就有主動提出嘗試有型的歌曲,以展現有態度的自己。由於Yumi的單曲以跳唱為主,那麼會擔心粉絲覺悶嗎?她滿懷信心地說:「跳舞是我由《聲夢傳奇》比賽至今的招牌,我是跳唱的代表,希望一直可保持著,同時也想嘗試唱抒情歌,讓大家看到我是全能的!」

Yumi成年後要做一件事

Yumi尚有不足半年就踏入18歲,她坦言自「儀式感」對她不是很重要,簡簡單單地過就可以,感恩家人會為她準備「成年」的慶祝活動。她透露其媽媽的菲律賓家鄉傳統:「會邀請18名男生、18名女生一同穿著晚裝參加派對,我應該會向這一方面考慮。」

18歲是一個重要的成長關口,Yumi表示18歲生日後馬上去考車牌,笑言:「我已經期待了好幾年,希望可以快一些到18歲並成功考獲車牌,然後可以自己『遊車河』輕鬆一番,這是我很想做的一件事!」

Yumi:成績始終只是一個數字

在接過「P牌」前,Yumi先要在本周三(7月17日)接過自己的DSE成績單,未有參加「校長推薦直接錄取計劃」的她,目標是入讀香港城市大學商科,而成績優異的話則會考慮香港科技大學或香港大學的商科。

在校內考獲全班第一名的Yumi也有估算自己在DSE的成績,直言:「其實我不太認同自己是學霸,考DSE是與全港考生較量,不可以因為我的校內成績而認為我的DSE成績會很好,我的確會因被稱為學霸而感到壓力,我知道自己盡了力就足夠!」

她續說:「老師的期望也為我帶來些少壓力,但成績始終也只是一個數字,不代表一切,最重要是要先做好自己、好好努力。」

相當乖女的Yumi十分自律、堅持做好自己,並不是在虎爸、虎貓培育下成長,稱:「父母沒有逼我讀書,是我對自己要求高。」

畢業之旅為自己差足電

完成DSE後當然要好好放鬆,Yumi先後與好友到首爾、台北畢業旅行,狂買、狂玩、狂吃外, 直認旅程中有出現爭執,但令彼此可加深認識。而Yumi與一位女性朋友的台北之旅則相當即興,她指不足36小時就買下機票!

在兩趟旅程後,她明白到找一個合適的朋友作旅伴是很重要,自己則是可隨意或完全跟從行程表。

保錡曾對Yumi作一舉動

憑其青春活力、甜美樣貌,Yumi收獲不少「米粉」,連ERROR成員保錡也是其中之一,不時對Yumi的IG帖文「派Like」及留言。

Yumi憶起與保錡在某年的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後台見面,說:「保錡指自己有留意炎明熹(Gigi)與我等《聲夢》學員。肥仔(梁業)也有與我聊天,沒想過他也有留意我的跳唱,我也很欣賞他。」

至於保錡在社交網的畀Like「舉動」,Yumi也有看在眼內,並指對方有發私訊給她,說:「我很少回覆私訊,因為IG帳號不是由我自己處理。」

她有一次曾回應保錡的留言,稱自己回覆留言時會保持尊重,當時就是基於禮貌才作回應呢!

