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聲夢小花｜鍾柔美熱愛跳唱堅守自家「招牌」　Yumi自揭成年後要做呢一件事

娛樂

撰文： 陳淑霖

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

最近推出新歌《Crack!》的鍾柔美（Yumi）接受TOPick專訪，她興奮地分享18歲生日後要做的事！

鍾柔美（Yumi）的新歌《Crack!》所說的是「打破」，迎接18歲成年「大個女」的她，先要衝過的是本周三（17日 ）DSE放榜日，作為應屆考生的Yumi早前接受TOPick專訪，對讀書、跳唱同樣認真的她說：「最重要是要先做好自己、好好努力。」

聲夢小花丨鍾柔美新歌《Crack!》打破乖女形象　Yumi自動出撃追男神【多圖】

鍾柔美堅守自家「招牌」

向來熱愛跳唱的Yumi，談起型格新作《Crack!》時都相當興奮，她說：「副歌的Break、Take二字是很重要，Break是指打破自己，Take解作選擇自己喜歡做的事、跳出舒適圈，我在MV中所做的事也不是平日會做，如：要主動壁咚男生。」

年紀輕輕的Yumi承認有很多事情要打破，她就有主動提出嘗試有型的歌曲，以展現有態度的自己。由於Yumi的單曲以跳唱為主，那麼會擔心粉絲覺悶嗎？她滿懷信心地說：「跳舞是我由《聲夢傳奇》比賽至今的招牌，我是跳唱的代表，希望一直可保持著，同時也想嘗試唱抒情歌，讓大家看到我是全能的！」

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Yumi成年後要做一件事

Yumi尚有不足半年就踏入18歲，她坦言自「儀式感」對她不是很重要，簡簡單單地過就可以，感恩家人會為她準備「成年」的慶祝活動。她透露其媽媽的菲律賓家鄉傳統：「會邀請18名男生、18名女生一同穿著晚裝參加派對，我應該會向這一方面考慮。」

18歲是一個重要的成長關口，Yumi表示18歲生日後馬上去考車牌，笑言：「我已經期待了好幾年，希望可以快一些到18歲並成功考獲車牌，然後可以自己『遊車河』輕鬆一番，這是我很想做的一件事！」

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Yumi：成績始終只是一個數字

在接過「P牌」前，Yumi先要在本周三（7月17日）接過自己的DSE成績單，未有參加「校長推薦直接錄取計劃」的她，目標是入讀香港城市大學商科，而成績優異的話則會考慮香港科技大學或香港大學的商科。

在校內考獲全班第一名的Yumi也有估算自己在DSE的成績，直言：「其實我不太認同自己是學霸，考DSE是與全港考生較量，不可以因為我的校內成績而認為我的DSE成績會很好，我的確會因被稱為學霸而感到壓力，我知道自己盡了力就足夠！」

她續說：「老師的期望也為我帶來些少壓力，但成績始終也只是一個數字，不代表一切，最重要是要先做好自己、好好努力。」

相當乖女的Yumi十分自律、堅持做好自己，並不是在虎爸、虎貓培育下成長，稱：「父母沒有逼我讀書，是我對自己要求高。」

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畢業之旅為自己差足電

完成DSE後當然要好好放鬆，Yumi先後與好友到首爾、台北畢業旅行，狂買、狂玩、狂吃外， 直認旅程中有出現爭執，但令彼此可加深認識。而Yumi與一位女性朋友的台北之旅則相當即興，她指不足36小時就買下機票！

在兩趟旅程後，她明白到找一個合適的朋友作旅伴是很重要，自己則是可隨意或完全跟從行程表。

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保錡曾對Yumi作一舉動

憑其青春活力、甜美樣貌，Yumi收獲不少「米粉」，連ERROR成員保錡也是其中之一，不時對Yumi的IG帖文「派Like」及留言。

Yumi憶起與保錡在某年的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後台見面，說：「保錡指自己有留意炎明熹（Gigi）與我等《聲夢》學員。肥仔（梁業）也有與我聊天，沒想過他也有留意我的跳唱，我也很欣賞他。」

至於保錡在社交網的畀Like「舉動」，Yumi也有看在眼內，並指對方有發私訊給她，說：「我很少回覆私訊，因為IG帳號不是由我自己處理。」

她有一次曾回應保錡的留言，稱自己回覆留言時會保持尊重，當時就是基於禮貌才作回應呢！

場地提供: The AIR (The ONE)

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