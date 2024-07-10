吳若希丈夫疑偷食丨吳若希網上「公審」老公掀罵戰　與網民「駁火」：你邊隻眼見到我鬧人？

▲ Jinny與網民「搏火」???

吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）結婚近7年，昨日（9日）她在社交網上載與老公的對話截圖，力斥Alex接送女員工兼大表不滿，當中更包含粗口，句句有骨，並自言「女人呢係好敏感嘅，你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！」事件引起關注！

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自稱冇嬲老公

Jinny事後接受傳媒時表示自己無鬧過老公，還稱老公消失了5個鐘後已經向她道歉：「我同何生講，我好Supportive佢，叫佢加油，繼續努力，日日都要咁做！要有堅持，如果覺得自己冇錯，就每一日都要做落去。」又強調沒有嬲老公，「難得嫁咗畀個心地咁善良嘅老公，我上世應該執到。」

Alex亦受訪表示對Jinny網上「公審」感習慣：「之後會見到我哋一家四口去玩㗎啦，我同佢解釋咗啦，不過佢喺內地做嘢，我自有方法氹番佢。」

▲ Jinny上載與老公的對話截圖。

Jinny與網民「駁火」

對於今次Jinny網上「公審」老公，網民持不同意見，有人力撐Jinny這樣做非常得對，「無論係男定女，有邊個會希望自己伴侶係出面搞三搞四」。

但有網民就直斥Jinny「潑婦罵街既典範」，Jinny即回覆：「下？請問你邊隻眼見到我鬧人？邊一隻字？定係你覺得佢車女下屬返工唔啱？我覺得冇問題喎！」

有人再說：「你老公肯娶你，已經係人類史上最偉大嘅事！」Jinny再留言反擊：「真係好可惜你冇資格做偉大嘅事！」甚至有人說：「好心做藝人就咪X想講咩就講咩啦，用下個腦先啦，戥你小朋友慘有個咁嘅呀媽！」Jinny即說：「我戥阿媽慘，喺你嘅世界原來老竇唔啱要過嚟鬧老母！」

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原諒老公

Jinny今日凌晨時份，在tg群組與粉絲交流，她亦提到已經原諒老公：「雖然生生今朝非常威威！非常有骨氣！但係佢夜晚都已經好認真的道歉，雖然我好嬲，但我都好appreciate佢有認真認過究竟自己做錯啲咩，亦都代表佢有珍惜我哋呢一段關係！」

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