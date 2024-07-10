TVB小花丨27歲杜穎珊「倒豎蔥」派福利騷身手　Sandy運動員出身Body Age不超過18歲

▲ TVB藝人杜穎珊派福利。

夏季又是一眾女藝人派福利的時時候，TVB藝人杜穎珊（Sandy）近期常到沙灘，而且擁有瑜伽導師資格的她派福利也比別人刁鑽。日前，她在社交平台上載穿白色比堅尼的福利照，寫道：「The perfect summer days are back!！（完美的夏日回來啦）隔日去一次沙灘 是日任務：影啲瑜伽相」。

從相中所見，身穿兩件頭白色泳衣的她肌肉線條勻稱，性感得來不失健康。她在沙灘上更大騷身手玩「倒豎蔥」，玲瓏曲線一覽無遺，腰間沒有一絲贅肉，網民紛紛激讚：「你既肌肉線條操得好靚」、「陽光美人兒」、「Sandy 好靚好sexy，第二同三兩幅相你做 yoga pose 好好睇」。

可是纖腰令泳褲看似有些許鬆脫，部分網民則放錯重點，擔心有走光危機表示：「倒樹蔥會唔會跌咗啲衫出來」。

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曾入藝術體操精英隊

其實現年27歲Sandy小時候曾入選香港體操總會藝術體操精英隊，後來退隊習瑜伽，14歲起參加國際賽事，更曾代表香港參加3次國際瑜珈比賽並奪取冠軍，在16歲已在新加坡國際瑜伽比賽中奪得４面金牌。另外，好動的她在23歲考獲潛水和獨木舟資格。

而她之前曾在個人社交平台自爆自己的身體年齡未過18歲，稱：「唔知係咪真係日日做瑜伽，Body Age冇超過18歲(個磅磅其他人係正常ga hahhaa」。

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