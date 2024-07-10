  • 33°C
香港時間 : 2024710日 (三) 17:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

直播靈接觸丨梁思浩難忘婆婆化蛾回魂　重提嫲嫲入棺奇事不禁落淚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《直播靈接觸》早前播映一集以「回魂夜」為主題！

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的TVB節目《直播靈接觸》，昨晚（7月9日）播出一集主題是「回魂夜」，請來六壬師傅呂法傳師傅現身說法。

呂師傅指回魂夜會有煞氣，在生的人要匿在房間避煞，他說：「否則有機會撞煞，輕則生眼挑針，重則會死亡！」

呂法傳師傅（右）任嘉賓。

師傅在節目中講解回魂夜的傳統習俗和禁忌，指回魂的日子有數得計：「死嗰日嘅天干地支加埋，9加9最多18日，所以回魂一定係18日之內返嚟，但有啲鄉例好似閩南咁，就會以第7日作為回魂夜。」師傅並表示回魂夜會有煞氣，在生的人要匿在房間避煞，說：「否則有機會撞煞，輕則生眼挑針，重則會死亡！」

呂師傅分享一件真人真事：「係我屋企人嘅親身經歷，我嫲嫲係上海人，回魂夜會有人頭鳥出現，烏鴉身但個頭係人嚟，埃及都有記載，其實就係靈魂使者，對於上海人嚟講，見到呢啲嘢係非常唔好嘅事，當時有親戚過咗身之後，佢另外一個親戚見到呢樣嘢，冇幾耐嗰個親戚都死亡。」

江美儀揭羅蘭姐抱病拍戲見暈死頂　熬夜凌晨收工慘被巴士司機「飛站」

回魂夜見飛蛾

思浩亦有分享自己親身經歷，他說：「我婆婆94歲時走咗，知道嗰日係回魂夜，我成屋係開晒冷氣閂晒玻璃窗，唔知點解10點幾左右，我喺屋企見到好大隻好靚嘅飛蛾伏咗喺牆度。」

他續指：「第一時間諗我閂晒窗應該冇嘢入到嚟，我就諗係咪婆婆返咗嚟，因為我咩都冇準備，所以好緊張，之後打開雪櫃拎晒啲朱古力出嚟，同埋開咗2支香檳。」

做人要三觀正確

思浩再分享一個關於嫲嫲的神奇事跡，他講到不禁落淚：「我嫲嫲係上海人，死咗之後條屍要擺喺屋企3日，掃地婆（即堂官）會教我哋點照顧先人，嫲嫲因為比較老，佢對腳係彎咗，所以好難擺入棺材，掃地婆叫我哋撳住對腳同埋叫佢個名嗌佢上路，我啲眼淚一路流就一路嗌嫲嫲個名，最後嫲嫲雙腳係慢慢咁樣直番。」

之後，思浩再講到一件勞氣事，他說：「以前有人打嚟求助，佢話男朋友個老竇回魂，好驚鬼所以唔想畀佢返嚟，我即刻問佢係咪有病，你有咩資格唔畀人哋老竇返嚟見個仔，做人要三觀正確，你又未入門，你去酒店住囉，當時全部網友係拍晒手掌！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

直播靈接觸丨Beyond家駒墓碑遭破壞令梁思浩激氣　陰宅師皓云毀山墳者：損陰德折陽壽
16:42 2024/05/21
直播靈接觸丨Beyond家駒墓碑遭破壞令梁思浩激氣　陰宅師皓云毀山墳者：損陰德折陽壽
直播靈接觸丨視后江美儀屬靈異體質　前世死於二戰今世淡薄名利
17:03 2024/06/26
直播靈接觸丨視后江美儀屬靈異體質　前世死於二戰今世淡薄名利
直播靈接觸丨當日與翁美玲冥婚被鬧爆　梁思浩向湯鎮業道歉：人在江湖身不由己
15:38 2024/07/02
直播靈接觸丨當日與翁美玲冥婚被鬧爆　梁思浩向湯鎮業道歉：人在江湖身不由己

你可能感興趣

直播靈接觸丨Beyond家駒墓碑遭破壞令梁思浩激氣　陰宅師皓云毀山墳者：損陰德折陽壽
16:42 2024/05/21
直播靈接觸丨Beyond家駒墓碑遭破壞令梁思浩激氣　陰宅師皓云毀山墳者：損陰德折陽壽
直播靈接觸丨視后江美儀屬靈異體質　前世死於二戰今世淡薄名利
17:03 2024/06/26
直播靈接觸丨視后江美儀屬靈異體質　前世死於二戰今世淡薄名利
直播靈接觸丨當日與翁美玲冥婚被鬧爆　梁思浩向湯鎮業道歉：人在江湖身不由己
15:38 2024/07/02
直播靈接觸丨當日與翁美玲冥婚被鬧爆　梁思浩向湯鎮業道歉：人在江湖身不由己
梁思浩 娛樂人物職業 演員 黃紫恩 黃耀英 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

升中派位2024｜新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開
升中派位2024｜新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
孕婦注意︱港媽懷胎8個月做「步兵」　一日接6單外賣：累並快樂【附孕婦運動4大禁忌】
孕婦注意︱港媽懷胎8個月做「步兵」　一日接6單外賣：累並快樂【附孕婦運動4大禁忌】