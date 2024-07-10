直播靈接觸丨梁思浩難忘婆婆化蛾回魂　重提嫲嫲入棺奇事不禁落淚

▲ 《直播靈接觸》早前播映一集以「回魂夜」為主題！

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的TVB節目《直播靈接觸》，昨晚（7月9日）播出一集主題是「回魂夜」，請來六壬師傅呂法傳師傅現身說法。

呂師傅指回魂夜會有煞氣，在生的人要匿在房間避煞，他說：「否則有機會撞煞，輕則生眼挑針，重則會死亡！」

▲ 呂法傳師傅（右）任嘉賓。

師傅在節目中講解回魂夜的傳統習俗和禁忌，指回魂的日子有數得計：「死嗰日嘅天干地支加埋，9加9最多18日，所以回魂一定係18日之內返嚟，但有啲鄉例好似閩南咁，就會以第7日作為回魂夜。」師傅並表示回魂夜會有煞氣，在生的人要匿在房間避煞，說：「否則有機會撞煞，輕則生眼挑針，重則會死亡！」

呂師傅分享一件真人真事：「係我屋企人嘅親身經歷，我嫲嫲係上海人，回魂夜會有人頭鳥出現，烏鴉身但個頭係人嚟，埃及都有記載，其實就係靈魂使者，對於上海人嚟講，見到呢啲嘢係非常唔好嘅事，當時有親戚過咗身之後，佢另外一個親戚見到呢樣嘢，冇幾耐嗰個親戚都死亡。」

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回魂夜見飛蛾

思浩亦有分享自己親身經歷，他說：「我婆婆94歲時走咗，知道嗰日係回魂夜，我成屋係開晒冷氣閂晒玻璃窗，唔知點解10點幾左右，我喺屋企見到好大隻好靚嘅飛蛾伏咗喺牆度。」

他續指：「第一時間諗我閂晒窗應該冇嘢入到嚟，我就諗係咪婆婆返咗嚟，因為我咩都冇準備，所以好緊張，之後打開雪櫃拎晒啲朱古力出嚟，同埋開咗2支香檳。」

做人要三觀正確

思浩再分享一個關於嫲嫲的神奇事跡，他講到不禁落淚：「我嫲嫲係上海人，死咗之後條屍要擺喺屋企3日，掃地婆（即堂官）會教我哋點照顧先人，嫲嫲因為比較老，佢對腳係彎咗，所以好難擺入棺材，掃地婆叫我哋撳住對腳同埋叫佢個名嗌佢上路，我啲眼淚一路流就一路嗌嫲嫲個名，最後嫲嫲雙腳係慢慢咁樣直番。」

之後，思浩再講到一件勞氣事，他說：「以前有人打嚟求助，佢話男朋友個老竇回魂，好驚鬼所以唔想畀佢返嚟，我即刻問佢係咪有病，你有咩資格唔畀人哋老竇返嚟見個仔，做人要三觀正確，你又未入門，你去酒店住囉，當時全部網友係拍晒手掌！」

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