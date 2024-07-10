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書展2024｜三聯書店逾40本新書將亮相　剖析本地招牌書法細說旅遊軼事

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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今年書展下周三（17日）起一連7日在會展舉行，三聯書店以「香港城市觀察」為主題參展，帶來逾40本新書，一律以8折發售。(陳靜儀攝)

一年一度書展下周三（17日）起一連7日在會展舉行，三聯書店今日（9日）宣布，以「香港城市觀察」為主題參展，帶來逾40本新書，一律以8折發售。

一系列新書從多角度切入本地文化，包括設計美學、飲食文化、音樂影視、生死教育、環境探索等；亦有講述中國歷史、地理建築、親子教育，甚至中美關係的書籍。

其中作者黃宣游帶來《香江墨跡—構築香港的書法》，一套4冊記錄著名書法家區建公、謝熙、卓少衡及黎一鳴的生平，及他們如何於上世紀20至80年代，以招牌、碑記等書法作品，塑造本港獨一無二的城市風貌。每冊以雙開形式裝訂，且共收錄逾千張珍貴圖片。

黃宣游指，在英國留學時，有不少外籍同學一談起香港，便會不約而同聯想到彌敦道五光十色的霓虹招牌，惟隨着政府修訂《建築物條例》，很多招牌已不復存在。

他相信香港要復興相關招牌特色較困難，但形容過去的本地應用書法作品，包括招牌、墓誌銘、揮春等，均非常值得全球華語使用者學習；又說書中談及的4名著名書法家，均是奠定香港獨特招牌風格走向的重要人物。

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資深旅行界人士郭志標就推出《香港旅聞軼事》，結合數十年來在旅途中，親歷或聽聞的本地自然、歷史和人情故事。他介紹稱，書中記述港島龍虎山得名由來，亦分享在梧桐寨瀑布親身目睹陰森駭人石像、於郊外喜逢牛隻飲可樂等奇趣見聞。

葉曉文則帶來《隱山：山居日月筆記》，透過散文和手繪，引領讀者走進三面環山、有300多年歷史的荔枝窩村，講述她與動物夥伴如何在山旮旯應對極端天氣；亦分享新手農夫血淚史等；甚至收錄以流浪牛「牛妹」為主角的小說，展現香港黃牛的坎坷經歷。

華人向來忌諱談及死亡，對殯葬文化不甚了解，若想知道業界秘聞、亂葬崗所在地，或探討生死教育、不同宗教的殯葬習俗等，亦有由劉銳業和梁偉強所寫的《身後事：香港殯葬文化探尋》，一解殯葬業各大迷思。

此外，MBTI人格測試近年深受年輕人歡迎，《筆跡心理分析之職涯規劃篇—你找到合適的工作嗎？》將助讀者了解各種人格，並透過觀察筆跡了解自身特質。其他新書還有《香港粵菜》、《金庸小說裏的中國地理》等。

優惠方面，新書一律8折，精選圖書3本或以上7折，特價專區低至100元4本。多款圖書周邊文創扭蛋、特色明信片、黃銅書籤及精美布袋亦限量發售，並設加購優惠，如購買《香港海水魚類圖鑑》即可用15元加購魚類設計扭蛋。

另三聯書店亦在今年書展攤位設計花盡心思，加入本地街道視覺元素，如鐵閘窗花、水磨石等，亦於布幔上重現本地書法家作品。

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