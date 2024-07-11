  • 31°C
香港時間 : 2024711日 (四) 11:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市大搜查｜抗氧化劑影響荷爾蒙增患癌風險　35款不含類雌激素即食麵名單

食用安全

撰文： 何沛怡

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

抗氧化劑影響荷爾蒙增患癌風險，35款不含類雌激素即食麵名單。

【即食麵／添加劑／抗氧化劑／類雌激素／荷爾蒙／致癌風險/E320/E321】即食麵是家家戶戶必備的糧食，惟市面上部分即食麵含有抗氧化劑E320（BHA）、E321（BHT），會影響人體荷爾蒙分泌，甚至增加患癌風險。TOPick檢視了市面上42款即食麵，發現有3款含有抗氧化劑E320、E321。為此，TOPick記者挑選了35款不含抗氧化劑E320、E321的即食麵，供大家參考。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

35款不含抗氧化劑即食麵

點擊圖片放大
+36
+35

更多相關報道：超市大搜查｜53款不含類雌激素即食麵一覽　出前一丁、辛辣麵、營多撈麵上榜

抗氧化劑影響荷爾蒙分泌增患癌風險

營養師JC在接受TOPick訪問時表示，E320或稱BHA，E321或稱BHT，是針對即食麵油份的防腐劑，原理是防止油份氧化令食品的味道改變及變質。

她指，研究顯示，當攝取高劑量的BHA和BHT時，會影響人體的荷爾蒙分泌，甚至會增加癌症風險，不過，一般來説添加到即食麵的劑量不多，只要有節制地食，例如一星期僅僅吃1次，便不用擔心攝取太多。

另外，她建議，若自己煮食的時候想讓食物保存得更久，可以考慮加入維它命E，不少穀物製作公司亦開始減少使用E320和E321，轉而使用維它命E，同樣有保鮮的效果。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
19:54 2024/06/26
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
超市大搜查︱睇波食薯片反式脂肪可致冠心病中風　60款「0」反式脂肪薯片清單
17:38 2024/07/09
超市大搜查︱睇波食薯片反式脂肪可致冠心病中風　60款「0」反式脂肪薯片清單
【食用安全】2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物　專家：長期接觸可致血癌及乳癌
11:10 2023/04/25
【食用安全】2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物　專家：長期接觸可致血癌及乳癌
【KO失眠】晚上吃即食麵易致失眠　營養師列6大超NG宵夜
12:13 2023/09/29
【KO失眠】晚上吃即食麵易致失眠　營養師列6大超NG宵夜

你可能感興趣

歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
19:54 2024/06/26
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
超市大搜查︱睇波食薯片反式脂肪可致冠心病中風　60款「0」反式脂肪薯片清單
17:38 2024/07/09
超市大搜查︱睇波食薯片反式脂肪可致冠心病中風　60款「0」反式脂肪薯片清單
【食用安全】2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物　專家：長期接觸可致血癌及乳癌
11:10 2023/04/25
【食用安全】2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物　專家：長期接觸可致血癌及乳癌
健康問題 減肥 食用安全 網絡熱話 即食麵

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月11日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月11日 時間04:05）
將軍澳彩虹｜清晨大雨後放晴　彩虹打孖跨灣大橋
將軍澳彩虹｜清晨大雨後放晴　彩虹打孖跨灣大橋
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
升中派位2024｜新油天校方開腔揭秘　Ｏ咀男生當時諗緊乜？
升中派位2024｜新油天校方開腔揭秘　Ｏ咀男生當時諗緊乜？
超市大搜查｜防腐劑MIT可致敏　消委會及水中銀力薦25款無毒面膜+《LDK》推薦50款保濕面膜
超市大搜查｜防腐劑MIT可致敏　消委會及水中銀力薦25款無毒面膜+《LDK》推薦50款保濕面膜