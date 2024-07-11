超市大搜查｜抗氧化劑影響荷爾蒙增患癌風險　35款不含類雌激素即食麵名單

▲ 抗氧化劑影響荷爾蒙增患癌風險，35款不含類雌激素即食麵名單。

【即食麵／添加劑／抗氧化劑／類雌激素／荷爾蒙／致癌風險/E320/E321】即食麵是家家戶戶必備的糧食，惟市面上部分即食麵含有抗氧化劑E320（BHA）、E321（BHT），會影響人體荷爾蒙分泌，甚至增加患癌風險。TOPick檢視了市面上42款即食麵，發現有3款含有抗氧化劑E320、E321。為此，TOPick記者挑選了35款不含抗氧化劑E320、E321的即食麵，供大家參考。

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35款不含抗氧化劑即食麵

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抗氧化劑影響荷爾蒙分泌增患癌風險

營養師JC在接受TOPick訪問時表示，E320或稱BHA，E321或稱BHT，是針對即食麵油份的防腐劑，原理是防止油份氧化令食品的味道改變及變質。

她指，研究顯示，當攝取高劑量的BHA和BHT時，會影響人體的荷爾蒙分泌，甚至會增加癌症風險，不過，一般來説添加到即食麵的劑量不多，只要有節制地食，例如一星期僅僅吃1次，便不用擔心攝取太多。

另外，她建議，若自己煮食的時候想讓食物保存得更久，可以考慮加入維它命E，不少穀物製作公司亦開始減少使用E320和E321，轉而使用維它命E，同樣有保鮮的效果。

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