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夏日咖啡男友｜Netflix首部BL戀綜集日韓台小鮮肉　播出3集極速上演多角戀兼成功配對【內附參加者IG】

娛樂

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《夏日咖啡男友》每星期更新兩至三集，大結局將於7月30日播出。

近年戀愛綜藝節目大行其道，韓國的《單身即地獄》、《換乘戀愛》掀追看潮，最近推出的新作《戀愛兄妹》話題度更創新高。

緊接6月「同志驕傲月」（Pride Month），Netflix推出《夏日咖啡男友》（The Boyfriend），召集9位日韓台同性或雙性戀男生同住。短短上架3集，已出現三角戀、衝突等情節，關係極速升溫。

節目由日本經典戀愛真人騷《雙層公寓》監製太田大擔任執行製作。但與沒劇本設定，只靠同住磨合並建立關係的《雙層公寓》不同，9位男生搬進海濱小屋「Green Room」後需合作經營咖啡車，看看於短短1個月的相處、共事後，會擦出甚麼友情或愛情的火花。

看戀綜當然少不了聽一眾戀愛觀察員發表精辟見解，今次黃金主持陣容包括主播賀蘭千秋、演員MEGUMI、歌手青山黛瑪、變裝皇后Durian Lollobrigida及《雙層公寓》主持德井義實。

集結日韓台高顏值男生

9位男生年齡介乎22至36歲，當中有日本模特兒、廚師、音樂人和大學生，也有來自韓國和台灣的設計師及髮型師，位位都高大靚仔，一亮相旋即被起底。其中有幾位小鮮肉率先跑出，包括年僅22歲的大學生小戴、27歲的居酒屋主廚和人，兩者都以陽光笑容及健碩身形讓觀眾留下深刻印象。

即睇9位男生生活照：

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第一集除了介紹各參加者的背景，他們亦大談愛情觀和理想對象的類型，節目更特意在每位參賽者的自介片段中穿插幾秒Flashback畫面預告隨後發展，有落淚、有爭執，留下懸念。 

首3集關係發展飛快

節目組特意安排不同任務推進關係發展，如初次見面當晚就要寫信予第一印象不錯的男生、指定工作拍檔等，其後需每日兩人輪流當值營運咖啡車，增加獨處時間。

短短3集已出現複雜的數角戀、誤會、衝突等情節，其中最年輕的參加者小戴和俊雖然成為暫時唯一配對成功的一對，但又因性格及愛情觀差異，不愉快的童年及拍拖經歷而使了解過程波折重重。

最年輕的小戴和俊成為節目最快配對成功的一對，發展過程卻波折重重。

第3集尾段二人終於單獨外出約會，發展看似順利，俊卻於最後留下一句：「我看到他不好的一面。」大吊觀眾胃口。欲知後事如何，需留待下星期推出的新集數揭曉。

本地薑創男男配對先河

一向以自家綜藝為賣點的ViuTV食正熱潮，過去兩年亦曾推出「港版雙層公寓」《戀愛Staycation》，及《35+ Love》、《阿女又戀嚟》等戀綜。男女配對節目屢見不鮮，但其實在香港戀綜還未盛行的時候，無綫J2台早已在22年製作並播出首個男男配對節目《仔仔一堂》。當時曾惹來家庭及宗教組織投訴鼓吹同性戀，但節目迎難而上，更成功撮合一對情侶。

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久違兩年，節目監製兼主持王賢誌轉戰ViuTV，製作全新男同志真人騷《Boyscation Too》，月前已於《ViuTV年中無休2024節目發布會》上播出正式預告。部分《仔仔一堂》的舊班底亦會參與，同時加入年僅20歲的小鮮肉，節目有望於年內播出，王賢誌預告會比上輯更大膽。

記者：吳霆俊

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