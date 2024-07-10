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明星穿搭｜昆凌杜拜度假私服詢問度極高　ZARA短褲只需$329被問爆

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 24 分鐘前

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天王嫂昆凌魅力非凡！

台灣女星昆凌自從嫁給周杰倫成為「天王嫂」之後，主力相夫教子，閒時周遊列國，生活令人羨慕！日前昆凌就大晒飛往杜拜旅行的美照，結果身上的服飾詢問度極高，貴為天王嫂的她雖然有不少穿搭是來自CHANEL，但其實她也有貼地一面，其中一條短褲出自平民品牌ZARA，價值只需港元329，令網民大呼要跟昆凌同款！

CHANEL與ZARA Mix & Match度假Look

今次昆凌的度假私服充滿少女感，而且以黑色貼身背心為主，突顯fit爆身形。

其中一組照片中，昆凌留言寫著：「Hi Dubai 」見她以黑色背心配搭短褲，腳踏黑色羅馬涼鞋，大騷一雙美腿，感覺清新有活力，網民隨即留言詢問鞋子品牌，昆凌也有大方回應是幾年前在CHANEL買的。

不過詢問度更高的是她身上的短褲，原來這條腰帶環短褲並非來自昂貴的名牌子，而是出自平民品牌ZARA，官網價格只需港元329，不少網民都表現激動，說想不到要跟昆凌同款絕非難事，又大讚她有品味和氣質，用CHANEL與ZARA Mix & Match出個人風格！

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穿出滿滿高級感

除了這身打扮被問爆外，昆凌隨後再度更新社交網站，並留言：「Bye Dubai 」，照片中的昆凌身穿CHANEL斜肩黑色貼身上衣，再搭配Gentle Monster Billy 01太陽眼鏡和單鑽頸鏈，同樣獲網民大讚：「大嫂穿香奈兒太好看了」，又指她穿出滿滿高級感。

此外，昆凌還換上一件黑色綁帶吊帶衫，這一次就襯上CHANEL22B蝴蝶結頸鏈，並戴上墨鏡，讓整體穿搭充滿質感，亦可見她絕對是CHANEL的擁躉。

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