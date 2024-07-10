繁花劇透 丨第28至30集大結局劇情預告　汪小姐回到上海去夜東京找玲子

▲ 《繁花》

電視劇集《繁花》由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷、游本昌等參演。

第28集（10/7）

阿寶去探望一位故人，故人居所的位址未變，裡面的佈置一切如舊，這裡存有阿寶最原初的記憶。

韶光易逝，佳人已去，樓臺淒涼。阿寶唯有懷念，唯有向前。服飾公司拿到了上市公告，阿寶勞苦功高。

消息一出，麒麟會也等著分一杯羹。南國投強總聞風而至，他很清楚，服飾公司蔡總此刻最關心公司股票的上市開盤價，特地趕來跟蔡總談條件。爺叔忽然回到和平飯店，他最後提醒阿寶要給自己留後路。

阿寶心裡已做好最壞打算，他謝過爺叔，兩人淡然作別。服飾公司上市開盤日，各方嚴陣以待。

股價高開，服飾公司歡呼雀躍。阿寶艦隊機警應對，開局小勝。

但來不及反應，深圳幫接二連三的兇狠操作給阿寶帶來前所未有的困局。阿寶和他的艦隊最怕的事情終於發生了。

第29集 （11/7）

服飾公司蔡總見股價被強總砸回原型，回來找阿寶求助。阿寶要求蔡總對股東回饋足夠的利好，蔡總答應。

然而年報出來，服飾公司並沒有給出承諾的利好消息。本就受損的股民們憤怒又無奈。

強總繼續砸盤，讓股價高空跳水，股民們恐慌拋售。此刻，只有夜東京遠離恐怖的股市黑洞，自成一個安定美好的小宇宙。玲子心無旁騖，專注經營。

這夜，芳妹找不到陶陶，疑似流產進了醫院。

芳妹的家屬把陶陶團團圍住，拳腳相加。許久未見的玲子和阿寶在醫院意外遇見。兩人作別，不說再見。心情大好的強總來到夜東京慶功，問玲子是否跟他回深圳開店，玲子拒絕。

他提醒玲子，讓阿寶開盤前撤退，否則等待阿寶的是最冰冷的結局。玲子同樣拒絕，阿寶是阿寶，她是她，二人已是涇渭分明。強總不信玲子可以如此決絕。

第30集（大結局）（12/7）

經過3個月的加班，汪小姐終於完成她開業的第一張單子。她回到上海，去原單位27號請大家吃蛋糕。

汪小姐向金花彙報，她和魏總的公司就要搬到東方明珠後面的那座倉庫去了。金花和汪小姐擁抱、道別，因為不久後她也要離開外灘27號了。

這天，金花下班，在茫茫人海中，仿佛看見爺叔的背影。

汪小姐回到上海想把凱迪拉克和鑰匙還給阿寶，阿寶已杳然無蹤跡。她只好去夜東京找玲子。兩個女人互相祝福。昔日喧囂的黃河路物是人非，至真園、金美林都已經改換主人，煙紙店也變了式樣，改賣鮮花。只有路邊的瘋人還在大叫「寶總來了」。

一片金黃的農田中，阿寶微笑著轉過臉來，過去的事已經過去，迎面而來的是新世紀、新時機、新挑戰。赤子之心常在。人不響，天知曉。

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