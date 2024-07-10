大灣區丨93名灣區年青樂手合作音樂會　演藝學院籌辦助文化交流

▲ 今年的音樂會名為《火舞龍情》。

由香港演藝學院籌辦，太古集團創始贊助大灣區青年管弦樂團 ，承接去年首演巡迴音樂會的成功，今年於大灣區4個城市舉辦一連4場演出。

今年巡迴音樂會主題為《火舞龍情》，繼續推動大灣區藝術文化交流及人才發展，匯聚來自香港、澳門、廣州、深圳四地93名16至24歲的年輕樂手，進行為期11天的培訓，及參與4場巡迴音樂會。

音樂會首場演出於7月8日在香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院順利舉行，香港特別行政區政府署理文化體育及旅遊局局長劉震太平紳士、香港演藝學院校董會主席楊傳亮先生 BBS 太平紳士、香港演藝學院校長蔡敏志教授，及太古股份有限公司主席白德利先生擔任主禮嘉賓。

第二場音樂會於7月10日在澳門大學 —— 大學會堂（N2）舉行，內地觀眾則可分別於7月11日及7月12日在廣州星海音樂學院音樂廳及深圳大劇院大劇場觀賞音樂會。

大灣區青年管弦樂團旨在發掘及培育大灣區年輕音樂家，為他們提供磨鍊技巧的機會，追求最高水平的管弦樂團演出。

今年的大灣區青年管弦樂團巡迴音樂會融合了古典名曲及當代音樂，包括伯恩斯坦的《夢斷城西》交響舞曲、陳明志的《龍在天涯》、譚盾的《臥虎藏龍》協奏曲（第四及第五樂章）以及柴可夫斯基的《羅密歐與朱麗葉》幻想序曲。

大灣區青年管弦樂團巡迴音樂會2024訓練營及巡演早於今年4月招募學員，93位來自大灣區的年輕樂手於7月2日至7月7日期間在演藝學院，參與40小時的培訓，由13位知名音樂導師提供專業訓練和指導。

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