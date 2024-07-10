DSE｜中學留班再被踢出校讀副學士　博士寄語DSE考生：人生充滿希望

▲ 謝家和博士分享自己的求學經歷。

謝家和博士教育公職多多，他是港專學院應用社會科學系助理教授，他是香港大學李嘉誠醫學院護理學院名譽助理教授，也是香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院健康行為研究中心兼任助理教授。謝家和小學、中學都留過班，中五更被踢出學校，他輾轉到私立高中就讀並讀副學士，找到興趣後進修成為博士。他寄語2024年DSE考生，人生充滿希望。

謝家和小時候依靠綜援生活並在公屋長大，小學時期的學業成績不佳，雖然年年考試都是倒數幾名，但學校生活總是開心愉快。謝博士表示，自己在小學階段不愛學習，每逢放學會出去玩，有時踢足球，有時打乒乓球。

結果我小四留班了，當時對留班感到無奈，但想起重讀的課本內容相同，應該可以輕易應付，內心也是欣喜。

重讀小四後，謝博士的成績不再是倒數幾名，但仍未能把排名靠近中游位置，後來升到一間當時不錯的中學，老師更笑言他運氣好。升上中學後，既要適應新環境，又要掌握學科內容，加上科目內容較小學深奧，對謝博士來說簡直是一場惡夢。因為上課聽不懂，所以經常發呆，只想快點下課去打籃球，因此中二又再次留班。謝博士當時抱著小學留班的經驗心想：

留班也不是壞事，我可以有多些時間玩，下學年可以輕鬆應對學業要求；另一方面，父母又不用幫我買新書和校服。

謝博士中學時期個子不高，排隊總是排第一，中二留班時因為同學們都未發育，他竟然可以初嘗排隊排中後的感覺，亦可以在排隊時聊天不被老師發現。總括而言，謝博士整個中學生涯都離不開足球、籃球、手球和長跑，不斷消耗體力，磨練鬥志。

父親總是問：「運動日後可以養家糊口嗎？」我想換轉到現在，家長也有同樣的疑問：「打機可以養家糊口嗎？」。對於父親的疑問，我沒有回應，因為我熱愛運動，沒有想過當運動作賺錢的工具。

記得中五那年，謝博士的公開試成績慘不忍睹，連校內重讀的機會也沒有。他輾轉找到一所私立高中，專門接收符合升讀最低要求，但又沒有資助中學會收的學生。

我特別喜歡經濟科和商業，主因不是內容，而是老師總是能生動的演繹內容，讓上課氣氛變得非常愉快，同學們亦能更容易思考消化。由於我的學習能力有限，不擅長背誦課本內容，最終中七重讀，未能進入大學，當時隨便找了一些不要太需要背誦內容的課程來讀。

經過不同嘗試和努力後，最終完成兩年制的社工副學士課程，以優異成續畢業，並取得香港城市大學傑出社工學生獎，謝博士直指這是第一個學業上的肯定。2002年進入社工行業，在一間青少年院舍的宿舍工作。為了增強自己知識和技巧，在2005年入讀香港大學社會工作學士課程兼讀制。

當時於天水圍外展社會工作隊工作，地鐵仍然建造中，天水圍和薄扶林是多麼的遙遠，在垂死掙扎的狀態下，二級榮譽畢業。在2008年進入一間大型社會福利機構的社區戒毒輔導中心，各種籌劃工作和與不同國際組織的交流合作，令我大開眼界。從那時起，謝博士醉心於成癮輔導工作，更讓我下定決心以此為事業。

在2010年，謝博士修讀國際成癮學碩士課程，自以為參與多年青少年戒毒工作一定能應付，但對於很多艱深的英文醫學和腦神經名詞，實在招架不來。為了明白課本的內容，他很認真努力地查字典，並於2012年以良好成績在英國倫敦國王學院畢業，並在2015年就讀博士課程。

有人會問：「為何你不喜歡讀書，但仍繼續讀呢？」。謝博士指，自己堅持學習的原因是希望找到一些更有效的方法去協助服務對象，不只談理論，更要實用。因此，自己開始鑽研「動機式訪談法」，並研發了「集體動機式訪談法」，也完成了香港大學社會工作及社會行政學系博士課程。

DSE放榜將至，謝博士想給學生們一些分享和鼓勵：



1. 不要因為今天的成績，限制我們將來把握機會的鬥志。人生是充滿希望的，有無限可能性和機會，給自己繼續摸索，走下去會見到屬

於自己的彩虹。



2. 我們可以有失望和低落的時間，整頓一會，問自己我喜歡什麼，我有什麼想嘗試，或許不是讀書，是運動，是美容，是跳舞，是剪片。不要緊，我們會找到自己的角色和崗位，讓自己有所發揮，懷着勇氣探索前路。



3. 如果真的感到一人難以承受，記得尋找朋友，家人，或社工傾談。輔導未必能改變現實，但可以讓你見到更多可能性。



他也寄語DSE的家長，每個子女都是獨特的，他們嘗試過以給他們肯定，給他們支持，給他們陪伴，絕不要打擊他們。在現今世代，科技急速轉變，新一代需要面對更大的競爭和適應。家庭作為子女的保護網，不只是生存的保護，更是心靈的餵養。他們就是社會未來的棟樑，一個考試的結果，只是他人生其中的一部份。孩子們只要在父母的鼓勵下，學會自我肯定，找到自己的興趣和方向，他們同樣可以在其崗位享受工作和生活，甚至有所發揮，貢獻社會和國家。家長們，我們要有耐心，要因材施教，培讓他們成為自信滿滿的新一代。

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