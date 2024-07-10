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環保校服｜校服霉菌難除盡影響學生皮膚健康　創新環保抗菌布料改變校服製造方式

兒童健康

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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與家長學校共同推動可持續發展文化！

香港一年四季皆潮濕，家居衣櫃容易暗藏霉菌，除了會發出難聞的氣味，霉菌更會令衣服和鞋子褪色，甚至會影響家人身體及皮膚健康。若然住所長期嚴重發霉，隨時會引致哮喘等呼吸道疾病。再者，長期穿著帶有霉菌的衣物，也會增加患上濕疹的機會。

每年到了學校換季之時，家長們收起冬季校服、自衣櫃取出放了一季的夏季校服，不難發現校服出現泛黃、發霉的小斑點。一般家長都會將之簡單清洗後就讓孩子穿著回校，但霉菌卻會令穿著者感到痕癢，學生們可能覺得不舒服，卻往往不以為然！

錯誤清洗無法除霉 應嚴選用抗菌布料衣物一般家庭以常溫水洗衣，其實無法有效殺菌。較傳統的滅菌做法，是以熱水或家用漂白水以 1:99 清水稀釋洗衣，再以熱力乾洗衣物殺菌。雖然這方法有效抗菌抗霉，但也有其他困擾及暗藏風險。例如在高級衣物的乾洗處理中，乾洗劑會用上四氯乙烯，它會透過乾洗後的衣服經由呼吸道、消化道和皮膚吸收進入人體，影響身體健康。

ESG School HK 創辦人陳偉彬（Paul）作為紡織企業的專業顧問，經常收到學校及家長回饋對於傳統校服各類布料的抑菌及洗滌問題。因此，在製造 ESG School 環保校服時，他們都會十分着重抗菌布料的選擇，同時確保校服布料可達至防 UV、吸濕排汗、抗菌等，期望帶給學生最好的材質。並與合作夥伴共同研發，將抗菌紡織品塗層技術引進到制服生產過程。BioNTex™是正極聚合物配合纖維表面高壓處理，製成的布料能透過強大正極引力，將帶負極的細菌病毒攔截並撕破其包膜以達致殺滅效果。

抗菌塗層布料已經獲得 SGS 認證，其配方對人體和皮膚無害，5 分鐘內可有效殺死 90%以上的冠狀病毒、H3N2 甲型流感病毒、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，不但在功能上滿足了現代家庭需求，布料更經得起上 100 次洗滌仍能保持一定的抗菌能力，大大延長校服壽命及有效保護學童皮膚健康；更在環保方面作出積極貢獻，有助於減少洗衣次數和用水量，從而降低碳足跡。

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