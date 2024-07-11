非主流育兒︱從不補習+不陪做功課+不參加家長群組 醫生媽咪將溫習變成親子時間

▲ 醫生媽媽許嫣用非主流方法培育女兒。

手捧着芳鄰許嫣醫生的新作《醫生媽媽的親子教養術》，讀得津津有味，內裏記載着許嫣學習以「良好親子關係永遠比成績分數重要」為軸心的心得、歷程和智慧。認識不少家長，有怪獸的、有虎媽的、有精神緊張的、有誠惶誠恐的、有竭斯底里的……每逢測驗考試就是上戰場的時候—家長和子女對壘和對戰，結果多是兩敗俱傷。但這種互相拉据、搏鬥、廝殺的場面，是否必然？是否唯一？

許嫣告訴讀者，幫子女溫習考試，並非只得一條互相折磨的死路。她提出了很多對香港家長來說、可能是「mission impossible」的概念，如：「考試溫習也可成為最好的親子時間」，就我認識的家長圈裏，每次考試溫習，能做到不傷感情已是奇迹，還敢奢望能變成最好的親子時間，簡直天方夜譚。

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然而，許嫣透過不斷的探索和實踐，告訴大家，她做到了！最重要的是，效果更好，女兒們視媽媽的從旁協助是正面的鼓勵和打氣，且經媽媽的體貼指導，上進心和好奇心成為女兒們自發的內在動機。

在補習幾乎變成主流動作的社會文化裏，我甚欣賞許嫣堅持走一條非主流媽媽之路：她從未讓孩子補習；除考試前兩周外，她平時不會坐在孩子身旁陪讀或陪做功課；除了學校要求的班別家長群組外，不會參加其他家長的通訊群組，不怕FOMO（Fear of Missing Out，害怕錯失機會或資訊），這需要很堅強、很睿智和心理質素很強大的媽媽才能做到，其做法亦證明是正確的，因兩位女兒在校成績好，並快樂和健康地成長，兼甚喜跟媽媽在一起。

從她2015年的《徘徊生死血肉文字間》，到現在的《醫生媽媽：親子教養術》，我看見許嫣的不斷蛻變，可看出她是個會自我反思、願意思考、勇於修正的優秀女子。她作為在職媽媽，所經歷過的、掙扎過的、實踐過的，全都記錄在新書當中，對於仍徘徊在與子女角力拉鋸搏鬥間的家長們，此書是必讀推介。

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