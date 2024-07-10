曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況

▲ 曾志偉前妻「寶媽」王美華3度罹癌。

曾志偉前妻、人稱寶媽的王美華本身也是藝人，可是近年鮮有公開露面。在今日（7月10日），寶媽與女兒曾寶儀出席在高雄舉行的活動上，寶媽感謝媒體這20年來對她筆下留情，又想到曾寶儀曾告訴她「所有事我來擔」的貼心話，忍不住哽咽。

曾寶儀發現媽媽如此激動，便問：「是要退出演藝圈了嗎？」現年68歲的寶媽稱現階段只想好好享受生活，因此暫時婉拒上節目，稱：「退出演藝圈這件事我不需要說，因為已經退休了，希望告訴大家，讓我單純過不是公眾人物的生活。」

寶媽同時透露，早前有一、兩個工作找她，當時她很猶豫，曾寶儀建議：「媽，若妳有壓力就別去吧！如果很好玩就去。」最後她還決定向對方說抱歉。

抗癌勇士丨曾志偉前妻譜姊弟終分手收場 寶媽汪建民近年先後患肺腺癌

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與前度先後患癌

其實寶媽曾3度罹癌，在2004年接受身體檢查發現患上甲狀腺癌，2016年於淋巴結上發現兩個腫瘤，至2019底，其在肺部有一個非常小的腫瘤，證實罹患肺腺癌，即是她已是第3度發現患癌。

曾與她「姊弟戀」的前度男友、現年56歲台灣藝人汪建民日前也證實罹患罹肺腺癌4期，暴瘦12公斤。

對此寶媽坦言這幾天楊貴媚的桂田基金會等身邊好友打給她，希望可以透過她聯繫並幫助汪建民，不過表示兩人已有10年沒聯繫，只有經理人電話，但見這麼多人伸出援手，也讓她十分感動稱：「還是很多人希望幫助他，我就把經紀人電話給他們，肺腺癌跟空污、環境有很大的關係。」

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