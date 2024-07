巴黎奧運｜AIRSIDE全港首個人寵奧運直播商場　設運動員展覽＋霹靂舞工作坊

▲ AIRSIDE全港首個人寵奧運直播商場迎接體壇盛事。(有關機構提供)

【親子好去處/啟德AIRSIDE/巴黎奧運/奧運2024/奧運直播/運動員】南豐集團啟德旗艦項目AIRSIDE打造全城首個Culturetainment Hub(可持續文化生活地標)。AIRSIDE將於2024年7月25日至8月18日舉行「POWER UP THE GAMES啟約全動員」,迎接2024巴黎奧運。現場將設有大電視直播重點賽事,由HOY TV聯手直擊重點賽事,星級運動員李慧詩、伍家朗揭開奧運帷幕,為香港健兒打氣歡呼,同時設有「撐起港隊 TeamUpHongKong」展覽,認識運動員背後的熱血故事。

巴黎奧運|李慧詩伍家朗帶領啟動盛事

為迎接全球觸目的奧運盛事,AIRSIDE將與備受觀眾讚賞的HOY TV體育節目製作團隊聯手,全程直擊重點賽事,提供專業評述。7月25日AIRSIDE率先邀請到星級港將李慧詩、伍家朗、朱嘉望及施嘉鑫揭開帷幕,燃點奧運熾熱氣氛。現場除了有精心設計的打氣道具,更有戶外品牌CARRYin設計的奧運主題毛孩服飾,讓毛孩化身運動健兒,與主人一起打氣。

▲ AIRSIDE餐飲商戶提供多項快閃優惠。(有關機構提供)

巴黎奧運|特備展覽分享運動員背後故事

運動員於賽場上奮力發光發亮,背後卻是難以言喻的艱苦訓練。AIRSIDE聯同體育新聞媒體舉辦「撐起港隊 TeamUpHongKong」展覽,當中收集了8位得獎運動員的珍貴物件,其中包括李慧詩的彩虹戰衣、歐鎧淳兒時的比賽泳帽,還有混雙羽毛球組合「鄧謝配」謝影雪在比賽中使用的羽毛球拍等,細訴他們的熱血故事。此外,同場設有3大互動運動遊戲,包括「滾動跳舞機Rock the Beat」、「迷你單車對決 Race the Minibike」及「漁樂無窮划艇機 Row the Fishing Frenzy」,與大眾一同感受運動樂趣。

巴黎奧運|虛擬單車+霹靂舞賽事

為推廣本屆巴黎奧運新增競賽項目——霹靂舞,AIRSIDE將會於8月3日,與Battle Connect聯手舉行U16霹靂舞賽事,邀請港澳大灣區的年輕舞者參加對決,同日亦有由專業霹靂舞導師C Plus(施嘉鑫)與舞團The Breakdown Station教授霹靂舞親授的工作坊和精彩舞蹈表演,帶大家走進熱血舞蹈世界。AIRSIDE亦將於8月17及18日舉行虛擬單車競速比賽,並邀請了兒童劍擊、花式跳繩、競技啦啦隊及武術隊伍帶來連場表演,將奧運氣氛推至高峰!

巴黎奧運|毛孩變身型格運動高手

AIRSIDE將於8月10至11日與「毛孩街」聯手策劃「毛孩金牌火炬手」,毛孩將會變成四年一度盛事的主角,成為「火炬手」和「奧運金牌運動員」!主人於活動期間可以為毛孩挑選心儀運動,製作成專屬掛頸金牌卡,為毛孩加冕。為了讓大家更加投入奧運熱潮,AIRSIDE更為NF Touch會員提供一系列快閃優惠,聯乘多間寵物、餐飲商戶提供多項快閃優惠。

▲ 一連串精彩活動迎接全球期待體壇盛事-2024巴黎奧運。(有關機構提供)

活動資料:

AIRSIDE「POWER UP THE GAMES啟約全動員」

日期:2024年7月25日至8月18日

地點:香港九龍啟德協調道2號(AIRSIDE 2樓中庭)

「撐起港隊TeamUpHongKong」

展覽 日期:2024年7月25日至8月18日

開放時間:早午10時至晚上10時

AIRSIDE互動裝置運動挑戰

日期:2024年7月25日至8月18日

開放時間:早午11時至晚上9時

參加辦法:NF Touch會員以600 NF Points即換取三個體驗各一次。(先到先得,額滿即止)

CARRYin 寵物快閃店

日期:2024年7月25日至8月18日

開放時間:早午11時至晚上9時

