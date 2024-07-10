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巴黎奧運｜AIRSIDE全港首個人寵奧運直播商場　設運動員展覽＋霹靂舞工作坊

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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AIRSIDE全港首個人寵奧運直播商場迎接體壇盛事。（有關機構提供）

【親子好去處/啟德AIRSIDE/巴黎奧運/奧運2024/奧運直播/運動員】南豐集團啟德旗艦項目AIRSIDE打造全城首個Culturetainment Hub（可持續文化生活地標）。AIRSIDE將於2024年7月25日至8月18日舉行「POWER UP THE GAMES啟約全動員」，迎接2024巴黎奧運。現場將設有大電視直播重點賽事，由HOY TV聯手直擊重點賽事，星級運動員李慧詩、伍家朗揭開奧運帷幕，為香港健兒打氣歡呼，同時設有「撐起港隊 TeamUpHongKong」展覽，認識運動員背後的熱血故事。

最新影片推介：

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IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

巴黎奧運｜李慧詩伍家朗帶領啟動盛事

為迎接全球觸目的奧運盛事，AIRSIDE將與備受觀眾讚賞的HOY TV體育節目製作團隊聯手，全程直擊重點賽事，提供專業評述。7月25日AIRSIDE率先邀請到星級港將李慧詩、伍家朗、朱嘉望及施嘉鑫揭開帷幕，燃點奧運熾熱氣氛。現場除了有精心設計的打氣道具，更有戶外品牌CARRYin設計的奧運主題毛孩服飾，讓毛孩化身運動健兒，與主人一起打氣。

AIRSIDE餐飲商戶提供多項快閃優惠。（有關機構提供）

巴黎奧運｜特備展覽分享運動員背後故事

運動員於賽場上奮力發光發亮，背後卻是難以言喻的艱苦訓練。AIRSIDE聯同體育新聞媒體舉辦「撐起港隊 TeamUpHongKong」展覽，當中收集了8位得獎運動員的珍貴物件，其中包括李慧詩的彩虹戰衣、歐鎧淳兒時的比賽泳帽，還有混雙羽毛球組合「鄧謝配」謝影雪在比賽中使用的羽毛球拍等，細訴他們的熱血故事。此外，同場設有3大互動運動遊戲，包括「滾動跳舞機Rock the Beat」、「迷你單車對決 Race the Minibike」及「漁樂無窮划艇機 Row the Fishing Frenzy」，與大眾一同感受運動樂趣。

巴黎奧運｜虛擬單車＋霹靂舞賽事

為推廣本屆巴黎奧運新增競賽項目——霹靂舞，AIRSIDE將會於8月3日，與Battle Connect聯手舉行U16霹靂舞賽事，邀請港澳大灣區的年輕舞者參加對決，同日亦有由專業霹靂舞導師C Plus（施嘉鑫）與舞團The Breakdown Station教授霹靂舞親授的工作坊和精彩舞蹈表演，帶大家走進熱血舞蹈世界。AIRSIDE亦將於8月17及18日舉行虛擬單車競速比賽，並邀請了兒童劍擊、花式跳繩、競技啦啦隊及武術隊伍帶來連場表演，將奧運氣氛推至高峰！

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巴黎奧運｜毛孩變身型格運動高手

AIRSIDE將於8月10至11日與「毛孩街」聯手策劃「毛孩金牌火炬手」，毛孩將會變成四年一度盛事的主角，成為「火炬手」和「奧運金牌運動員」！主人於活動期間可以為毛孩挑選心儀運動，製作成專屬掛頸金牌卡，為毛孩加冕。為了讓大家更加投入奧運熱潮，AIRSIDE更為NF Touch會員提供一系列快閃優惠，聯乘多間寵物、餐飲商戶提供多項快閃優惠。

一連串精彩活動迎接全球期待體壇盛事-2024巴黎奧運。（有關機構提供）

活動資料：

AIRSIDE「POWER UP THE GAMES啟約全動員」

日期：2024年7月25日至8月18日

地點：香港九龍啟德協調道2號（AIRSIDE 2樓中庭）

「撐起港隊TeamUpHongKong」

展覽    日期：2024年7月25日至8月18日

開放時間：早午10時至晚上10時

AIRSIDE互動裝置運動挑戰    

日期：2024年7月25日至8月18日

開放時間：早午11時至晚上9時

  • 參加辦法：NF Touch會員以600 NF Points即換取三個體驗各一次。（先到先得，額滿即止）

CARRYin 寵物快閃店    

日期：2024年7月25日至8月18日

開放時間：早午11時至晚上9時

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