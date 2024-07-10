遊日注意︱日本1周近萬人中暑　東京錄39.2℃一日11人熱死

▲ 日本天氣持續酷熱。（法新社圖片）

【日本／夏天／高溫／炎熱／中暑／熱傷害】日本近日受熱浪侵襲，天氣持續酷熱。據悉，東京都周二（9日）有106人中暑入院救治，東京監察醫務院當天報告指有11人死於中暑。據日本總務省統計，7月首周全國有9千多人因中暑送醫，當中以65歲以上長者佔大比數。

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日本天氣持續酷熱

東京消防廳指出，東京周二（9日）有106人中暑入院緊急，年齡介乎18至97歲，當中有4人命危、2人嚴重；據東京監察醫務院當天驗屍報告所指，有11人死於中暑。

綜合日媒報道，東京都府中市8日錄得有史以來的高溫39.2度、埼玉市觀測到38.6度、茨城縣錄得38.2度，而關西地區同日有約460人疑似中暑送院；此外，千葉縣有學校因炎熱高溫宣布取消社團活動和室外教學，甚至暫停游泳課。截至周三（10日）上午9時前，東京已有4人因中暑送院，年齡介乎23至87歲；據日本總務省統計，7月首周全國有9,105人中暑送醫，是上星期的4倍多，當中以65歲以上長者佔60%，達5,378人。

據了解，由於天氣酷熱，部分兒童遊樂場的滑梯表面出現46.7度高溫，公園裡的輪胎遊具表面溫度則達60.5度。東京八丁堀皮膚科院長平山真奈接受訪問稱，近日有許多兒童在玩溜滑梯、單槓時燙傷，呼籲兒童夏日到公園時要注意防曬，避免直接碰觸游樂設施。

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日本熱浪｜東京災害級高溫熱到爆玻璃 公園滑梯46.7°C最高達60°C燙傷兒童

下星期氣溫稍微回落

日本氣象廳今日（10日）對千葉縣、長崎縣、熊本縣、鹿兒島及沖繩一帶發出中暑警報。

氣象廳預測，東京都於12日起氣溫稍微回落，最高氣溫30度、最低氣溫24度，部分時間有驟雨，下星期三（17日）氣溫則會稍微回升；千葉縣於12日氣溫稍微回落，最高氣溫28度、最低氣溫23度，部分時間有驟雨；大阪府於12日最高氣溫33度、最低氣溫26度，隨後數天最高氣溫則會稍微回落到31至32度範圍；京都府於12日最高氣溫34度、最低氣溫25度，隨後數天最高氣溫則會稍微回落到31至33度範圍。

日本氣象廳呼籲民眾和遊客要補充足夠水分，不要在感到口渴時才飲水，並應在床邊放置水或飲料，以便晚間飲用；同時呼籲大家要注意降溫，在室內和晚間到使用冷氣及電風扇幫助降溫，亦要避免在室外或在沒空調的室內進行活動，並時刻留意環境省在網上發布的「高溫指數」資料。

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