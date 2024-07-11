躺平生活｜內地新興青年入安老院過「退休生活」　月租$1600達2條件可入住

▲ 內地新興青年入安老院過「退休生活」，月租$1600達2條件可入住。

【退休/護老院/老人院】不少人嚮往退休生活，可以離開職場，無憂無慮。內地近年興起「青年養老院」，以為年輕住客提供沒有壓力的簡單生活作賣點，吸引不少年輕人入住。不過這種新興的生活，也引來網民批評入住人士是一班「逃避現實的無業遊民」。

內地興起「青年養老院」 無壓生活成賣點

綜合內地傳媒報道，近年鄭州、雲南、重慶、合肥等地興起「青年養老院」，以低價租金讓年輕人入住，並以無都市壓力的居住和生活環境作為招徠，吸引不少年輕人。類似的「養老院」在內地越來越多，更有正準備開辦的青年養年院以「500元一星期」作為賣點。

「青年養老院」與一般的養老院不同，院內沒有醫療設備或照顧員，也不同於青年旅舍，只有簡樸的生活。青年養老院不時也會組織社交活動，邀請住客一同學拳術、耕種、看電影等。

▲ 內地近年興起「青年養老院」，主打休閒生活。（圖片來自澎湃新聞）

最新影片推介：

月租1600 滿足2條件可入住

其中一間「青年養老阮」的主辦人指自己是90後，工作多年後在2022年開設「青年養老院」。事主當年共花了約45萬將鄉村大屋改建成養老院，設有12間客房，月租1500人民幣（約1600港元）。他指，養老院只提供予有工作經驗及45歲以下的人士入住，目前房客主要分為兩大類，藝術、創作的自由工作者，及工作和生活上遇到阻礙的年輕人。雖然養老院生活輕鬆自在，但有不少人仍會選擇早上7點起床，製作陶瓷及落田耕種。

有女住客表示因受到父母摧婚的壓力，而剛好青年安老院可提供「不會被人批評」的生活環境；有年紀較大的男住客指家庭壓力太大，才入住安老院專心創作和過寧靜生活。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

養老院被網民批：逃避現實

青年養老院在內地網上引起熱議，有人認為青年養老院是逃避現實的地方，表示「簡直是躺平生活」、「一班逃避現實的無業遊民」、「長期居住會影響生計」、「哪裡來的收入？別說是養活家人」、「有壓力是正常，不解決壓力來源只會逃避有甚麼用？」。不過也有人認為養老院可以反映新一代對生活要求的變化，比起金錢更著重心理質素。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】