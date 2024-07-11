  • 32°C
香港時間 : 2024711日 (四) 15:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

躺平生活｜內地新興青年入安老院過「退休生活」　月租$1600達2條件可入住

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地新興青年入安老院過「退休生活」，月租$1600達2條件可入住。

【退休/護老院/老人院】不少人嚮往退休生活，可以離開職場，無憂無慮。內地近年興起「青年養老院」，以為年輕住客提供沒有壓力的簡單生活作賣點，吸引不少年輕人入住。不過這種新興的生活，也引來網民批評入住人士是一班「逃避現實的無業遊民」。

內地興起「青年養老院」 無壓生活成賣點

綜合內地傳媒報道，近年鄭州、雲南、重慶、合肥等地興起「青年養老院」，以低價租金讓年輕人入住，並以無都市壓力的居住和生活環境作為招徠，吸引不少年輕人。類似的「養老院」在內地越來越多，更有正準備開辦的青年養年院以「500元一星期」作為賣點。

「青年養老院」與一般的養老院不同，院內沒有醫療設備或照顧員，也不同於青年旅舍，只有簡樸的生活。青年養老院不時也會組織社交活動，邀請住客一同學拳術、耕種、看電影等。

內地近年興起「青年養老院」，主打休閒生活。（圖片來自澎湃新聞）

最新影片推介：

童學園
IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

月租1600 滿足2條件可入住

其中一間「青年養老阮」的主辦人指自己是90後，工作多年後在2022年開設「青年養老院」。事主當年共花了約45萬將鄉村大屋改建成養老院，設有12間客房，月租1500人民幣（約1600港元）。他指，養老院只提供予有工作經驗及45歲以下的人士入住，目前房客主要分為兩大類，藝術、創作的自由工作者，及工作和生活上遇到阻礙的年輕人。雖然養老院生活輕鬆自在，但有不少人仍會選擇早上7點起床，製作陶瓷及落田耕種。

有女住客表示因受到父母摧婚的壓力，而剛好青年安老院可提供「不會被人批評」的生活環境；有年紀較大的男住客指家庭壓力太大，才入住安老院專心創作和過寧靜生活。

點擊圖片放大
+6
+5

養老院被網民批：逃避現實

青年養老院在內地網上引起熱議，有人認為青年養老院是逃避現實的地方，表示「簡直是躺平生活」、「一班逃避現實的無業遊民」、「長期居住會影響生計」、「哪裡來的收入？別說是養活家人」、「有壓力是正常，不解決壓力來源只會逃避有甚麼用？」。不過也有人認為養老院可以反映新一代對生活要求的變化，比起金錢更著重心理質素。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

出軌偷食丨吳若希公審質疑老公接送女員工 調查揭10大最易出軌職業
11:31 2024/07/10
出軌偷食丨吳若希公審質疑老公接送女員工 調查揭10大最易出軌職業
請病假丨3位男同事集體請病假 女上司質疑「射波」： 凌晨踢西班牙對法國
16:36 2024/07/10
請病假丨3位男同事集體請病假 女上司質疑「射波」： 凌晨踢西班牙對法國
450萬風波丨大言不慚能將450萬變4500萬 專家：將丈夫與前妻子女稱為狗是狠毒
16:08 2024/07/10
450萬風波丨大言不慚能將450萬變4500萬 專家：將丈夫與前妻子女稱為狗是狠毒

你可能感興趣

出軌偷食丨吳若希公審質疑老公接送女員工 調查揭10大最易出軌職業
11:31 2024/07/10
出軌偷食丨吳若希公審質疑老公接送女員工 調查揭10大最易出軌職業
請病假丨3位男同事集體請病假 女上司質疑「射波」： 凌晨踢西班牙對法國
16:36 2024/07/10
請病假丨3位男同事集體請病假 女上司質疑「射波」： 凌晨踢西班牙對法國
450萬風波丨大言不慚能將450萬變4500萬 專家：將丈夫與前妻子女稱為狗是狠毒
16:08 2024/07/10
450萬風波丨大言不慚能將450萬變4500萬 專家：將丈夫與前妻子女稱為狗是狠毒
網絡熱話 壓力 退休

最高瀏覽

肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物