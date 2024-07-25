藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽

【胃痛／消化不良／胃酸倒流／胃藥／藥劑師／胃脹／幽門螺旋菌】胃痛成因良多，初期感到不適時，不少人都會選擇自行購買胃藥緩解不適，但胃藥種類繁多、成分琳琅滿目，應該如何選擇適合自己藥物？部分聲稱可止痾嘔肚痛、傷風感冒等的「藥用飲料」，又是否真的對胃痛有用？本港註冊藥劑師李曉儀（Cherrie）受訪時，就為大家拆解種種迷思、教大家分辨胃藥成分及類型，分析港、日知名胃藥成分及功效。

最新影片：

盤點胃藥3大類型及有效成分

李曉儀解釋指，胃藥大致上分為以下3大類，藥效主要以中和或抑制胃酸、減輕或幫助胃部潰瘍，免受胃酸刺激、甚至幫助癒合為主：

胃藥類型 常見有效成分 對應症狀 中和胃酸藥 三矽酸鎂（Magnesium Trisilicate）

氫氧化鋁（Aluminium Hydroxide）

氫氧化鎂（Magnesium Hydroxide）

碳酸鈉（Sodium Carbonate）

碳酸鈣（Calcium carbonate） 幫助減輕中和胃酸

減輕胃酸對胃壁及潰瘍部分刺激

約5分鐘內即可紓緩症狀、快速紓緩痛楚 組織胺H2受體對抗劑（h2-receptor antagonist） 法莫替丁（Famotidine） 抑制胃酸分泌

幫助癒合潰瘍 質子泵抑制劑（Proton pump inhibitor） 奧美拉唑（ Omeprazole）

泮托拉唑（Pantoparazole）

埃索美拉唑（Esomerprazole） 抑制胃酸分泌

幫助癒合潰瘍

胃藥好安全？長期亂食亦恐誘健康危機

胃藥藥性看似溫和無害，部分市民使用時未必會跟足指引使用，惟李曉儀表示，雖然胃藥非常容易購買，但不當使用，其實亦有可能出現副作用，以中和胃酸藥為例，部分藥物中含有鈉成分，假如心臟衰竭病人服食過量，有機會導致水腫、甚至令病情惡化。

藥性較強的組織胺H2受體對抗劑（h2-receptor antagonist）、質子泵抑制劑（Proton pump inhibitor），長期使用則有可影響維他命B12吸收、導致腸道微生態改變，增加細菌感染風險。不過李曉儀亦強調，大家求醫時，發現醫生處方這類藥物亦不需過分擔心，因為醫生決定長期處方這類藥物前，都會衡量病人用藥利弊、平衡風險，因此建議大家切勿自行胡亂服藥，最好經醫生評估風險後，方長期使用。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

拆解港、日知名胃藥大不同

不少港人遊日會購買知名胃藥回港使用，例如太田胃散、胃腸藥α等等，認為其效果較香港胃藥為佳，對此李曉儀則表示，香港常用知名胃藥多數分為中成藥製劑及西藥製劑，其中西藥製劑作用與上述解說無異；而日本胃藥則多以草本成分為主，當中再加入中和胃酸藥物、部分則會加入酵素、維他命及益生菌等幫助消化、紓緩症狀。

胃藥點揀好？胃痛可先試食1類藥

胃痛成因很多，而坊間胃藥種類繁多、標榜功效亦各有不同，購買時難免「十五十六」，李曉儀則建議正常成年人假如第一次出現胃灼熱或火燒心等情況，或可考慮先尚試使用含中和胃酸藥成分藥物緩解症狀：

一般市民感到胃痛時，都可以先試一試服用中和胃酸藥。

不過她亦強調，患者如果除了胃痛外，身體出現7大症狀，則有可能屬嚴重疾病或併發症的先兆，建議應儘早求醫：

7大胃病症狀儘早求醫

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

除此之外，部分人胃痛成因恐與幽門螺旋菌有關，想自行購買胃藥治療或紓解相關症狀又是否有效？對此，李曉儀則強調指，幽門螺旋菌需要通過檢測方可確診，因此如有懷疑應到院進行檢查，一旦確診醫生亦會處方藥物治療，這類型藥屬處方藥物，無法於一般藥局或商店購買。

「藥用飲料」號稱神仙水內服止「百痛」？

除此之外，香港有些知名「藥用飲料」聲稱內服可有效止疴嘔肚痛、傷風感冒等，例如雙飛人藥水及霍香正氣水等，一直是遊客「手信之選」，不少老一輩亦會「買枝手門口」，這些產品又是否真有奇效？

李曉儀則解釋指，雙飛人藥水成分含薄荷油，有機會可幫助脹氣或胃抽筋情況，惟西醫角度的實質臨床數據有限；而霍香正氣水則屬於中成藥製品，其中含有大量中藥成分，西藥角度同樣未有西醫學數據可支持相關原理。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5