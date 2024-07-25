  • 31°C
香港時間 : 2024725日 (四) 20:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽

都市病

撰文： 倪慧雯

發布時間： 53 分鐘前

分享：

分享：

熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【胃痛／消化不良／胃酸倒流／胃藥／藥劑師／胃脹／幽門螺旋菌】胃痛成因良多，初期感到不適時，不少人都會選擇自行購買胃藥緩解不適，但胃藥種類繁多、成分琳琅滿目，應該如何選擇適合自己藥物？部分聲稱可止痾嘔肚痛、傷風感冒等的「藥用飲料」，又是否真的對胃痛有用？本港註冊藥劑師李曉儀（Cherrie）受訪時，就為大家拆解種種迷思、教大家分辨胃藥成分及類型，分析港、日知名胃藥成分及功效。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

盤點胃藥3大類型及有效成分

李曉儀解釋指，胃藥大致上分為以下3大類，藥效主要以中和或抑制胃酸、減輕或幫助胃部潰瘍，免受胃酸刺激、甚至幫助癒合為主：

胃藥類型常見有效成分對應症狀
中和胃酸藥
  • 三矽酸鎂（Magnesium Trisilicate）
  • 氫氧化鋁（Aluminium Hydroxide）
  • 氫氧化鎂（Magnesium Hydroxide）
  • 碳酸鈉（Sodium Carbonate）
  • 碳酸鈣（Calcium carbonate）
  • 幫助減輕中和胃酸
  • 減輕胃酸對胃壁及潰瘍部分刺激
  • 約5分鐘內即可紓緩症狀、快速紓緩痛楚
組織胺H2受體對抗劑（h2-receptor antagonist）
  • 法莫替丁（Famotidine）
  • 抑制胃酸分泌
  • 幫助癒合潰瘍
質子泵抑制劑（Proton pump inhibitor）
  • 奧美拉唑（ Omeprazole）
  • 泮托拉唑（Pantoparazole）
  • 埃索美拉唑（Esomerprazole）
  • 抑制胃酸分泌
  • 幫助癒合潰瘍

胃藥好安全？長期亂食亦恐誘健康危機

胃藥藥性看似溫和無害，部分市民使用時未必會跟足指引使用，惟李曉儀表示，雖然胃藥非常容易購買，但不當使用，其實亦有可能出現副作用，以中和胃酸藥為例，部分藥物中含有鈉成分，假如心臟衰竭病人服食過量，有機會導致水腫、甚至令病情惡化。

藥性較強的組織胺H2受體對抗劑（h2-receptor antagonist）、質子泵抑制劑（Proton pump inhibitor），長期使用則有可影響維他命B12吸收、導致腸道微生態改變，增加細菌感染風險。不過李曉儀亦強調，大家求醫時，發現醫生處方這類藥物亦不需過分擔心，因為醫生決定長期處方這類藥物前，都會衡量病人用藥利弊、平衡風險，因此建議大家切勿自行胡亂服藥，最好經醫生評估風險後，方長期使用。

點擊圖片放大
+5
+4

拆解港、日知名胃藥大不同

不少港人遊日會購買知名胃藥回港使用，例如太田胃散、胃腸藥α等等，認為其效果較香港胃藥為佳，對此李曉儀則表示，香港常用知名胃藥多數分為中成藥製劑及西藥製劑，其中西藥製劑作用與上述解說無異；而日本胃藥則多以草本成分為主，當中再加入中和胃酸藥物、部分則會加入酵素、維他命及益生菌等幫助消化、紓緩症狀。

胃藥點揀好？胃痛可先試食1類藥

胃痛成因很多，而坊間胃藥種類繁多、標榜功效亦各有不同，購買時難免「十五十六」，李曉儀則建議正常成年人假如第一次出現胃灼熱或火燒心等情況，或可考慮先尚試使用含中和胃酸藥成分藥物緩解症狀：

一般市民感到胃痛時，都可以先試一試服用中和胃酸藥。

不過她亦強調，患者如果除了胃痛外，身體出現7大症狀，則有可能屬嚴重疾病或併發症的先兆，建議應儘早求醫：

7大胃病症狀儘早求醫

點擊圖片放大
+8
+7

除此之外，部分人胃痛成因恐與幽門螺旋菌有關，想自行購買胃藥治療或紓解相關症狀又是否有效？對此，李曉儀則強調指，幽門螺旋菌需要通過檢測方可確診，因此如有懷疑應到院進行檢查，一旦確診醫生亦會處方藥物治療，這類型藥屬處方藥物，無法於一般藥局或商店購買。

「藥用飲料」號稱神仙水內服止「百痛」？

除此之外，香港有些知名「藥用飲料」聲稱內服可有效止疴嘔肚痛、傷風感冒等，例如雙飛人藥水及霍香正氣水等，一直是遊客「手信之選」，不少老一輩亦會「買枝手門口」，這些產品又是否真有奇效？

李曉儀則解釋指，雙飛人藥水成分含薄荷油，有機會可幫助脹氣或胃抽筋情況，惟西醫角度的實質臨床數據有限；而霍香正氣水則屬於中成藥製品，其中含有大量中藥成分，西藥角度同樣未有西醫學數據可支持相關原理。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 副作用 治療 食用安全 水腫 中藥 腹痛 益生菌 香港 胃痛

最高瀏覽

糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
急症室最長等候時間（07月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月25日 時間16:05）
腎衰竭｜夜尿多過這次數是腎病先兆　最快3年腎衰竭死亡率高46%
腎衰竭｜夜尿多過這次數是腎病先兆　最快3年腎衰竭死亡率高46%
巴黎奧運｜田徑女神吳艷妮首戰奧運堅持化妝上陣　證件相曝光被質疑P圖過度
巴黎奧運｜田徑女神吳艷妮首戰奧運堅持化妝上陣　證件相曝光被質疑P圖過度
無家者哀歌｜堅尼地城伯伯坑渠水洗面　街坊上前協助揭「可悲真相」
無家者哀歌｜堅尼地城伯伯坑渠水洗面　街坊上前協助揭「可悲真相」