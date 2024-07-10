牙醫註冊修訂條例｜張宇人：港大牙醫學院誤了學生及社會　陳凱欣盼政府續處理畢業生困難

▲ 立法會通過牙醫註冊修訂條例。(陳靜儀攝)

立法會大會今日(10)二讀及三讀，牙醫註冊修訂條例，議案獲得通過。

就著新增牙醫畢業生實習一年的規定，法案委員會主席張宇人表示，港大牙醫學院過去十年對於牙管會的改善要求拖拖拉拉，誤了學生及社會，認為強調學術自由及專業自主是諷刺，實習一年是應有之義，今次爭議令修例焦點偏離，應思考是否要公開遣責港大牙醫學院。

曾計劃提出修正案的立法會議員陳凱欣表示，今次修訂內容對牙醫學生是重大改動，影響在學及職業規劃，牙醫學生於公聽會表示會確保病人知情權，不會隨便拋下一句就為病人進行治療。她表示，如果當局一早坦白港大問題，有機會不會造成爭議。擔心因為修例工作不完善，令牙醫畢業生對制度失去信心。期望修例後政府繼續處理牙醫畢業生面對的困難。

勞聯林振昇認為，實習安排與牙醫學生報讀時有分別，政府指出牙醫學院多年未有改善，當局直接話畢業生「唔得」，令現屆牙醫畢業生尷尬，對學生造成負面影響、以及壓力，原因是牙管會過去兩次檢討當中，多個持分者亦未有行動，認為各持分者應改善溝通。民建聯陳永光表示，支持實習安排，但急就章設立不理想，希望政府引以為鑑。

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