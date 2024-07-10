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新城廣播全媒體破每月1600萬接觸量　馬浚偉感謝員工上下一心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 17 小時前

最後更新： 1 小時前

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（左起）馬浚偉、陳浩濂、宋文禧。

新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉今天（7月10日）應邀出席於灣仔會議展覽中心舉行的第一屆《商務經濟產業100強發展大獎2024》頒獎禮，是次活動由新城財經台與國際性商業網絡組織BNI香港合辦，吸引過百間中小企業出席。

他並與新城廣播有限公司董事總經理宋文禧、BNI香港執行董事江岸綠、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生,JP、商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP及眾評審團齊主持開幕儀式。

馬浚偉被嘉賓包圍。

馬浚偉感謝信任與支持

馬浚偉自今年1月入主新城廣播擔任首席營運總監後，據官方統計，新城廣播社交平台會員人數在短短半年已超越80萬，而在新城廣播所有平台網站、手機APP、MBO TV網絡電視等媒體接觸層面更加突破，每星期接近400萬，每月達1600萬。

對此，馬浚偉感謝集團的信任與支持，以及宋文禧先生的領導及新城每位員工的拼搏：「聽到呢個消息好振奮，感謝新城廣播台前幕後上下一心，發揮團隊的精神，希望未來日子大家繼續努力，創造出無限可能。」

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