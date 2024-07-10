陳慧琳《一念天堂，二人結界》MV靚人靚境　Kelly：希望大家聽完捉緊一剎那盡情去愛

▲ 陳慧琳新歌《一念天堂，二人結界》MV。

陳慧琳（Kelly）推出全新廣東單曲《一念天堂，二人結界》，MV製作極盡心思，用上電影級CG效果打造，而且在2日時間內拍攝12個造型，連同多場群舞畫面，為樂迷送上極致的視、聽享受。

《一念天堂，二人結界》由雷頌德作曲、編曲，與楊振邦一同監製，並由朱琳填詞。歌曲節奏爽快，加上Kelly的真摯的演繹，希望帶領聽眾拋開顧慮，全心全意投入到浪漫的天堂之中，專注在當下的浪漫氛圍。

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▲ 陳慧琳新歌《一念天堂，二人結界》MV。

分享歌曲概念

Kelly分享拍攝時的感受與歌曲概念：「這次要拍多個不同造型、場景，還要跳舞，而且能夠在兩天內完成拍攝，我覺得很厲害。《一念天堂，二人結界》是講述完全享受浪漫的一首歌，意思是講一個人談戀愛時不談過去，不談將來，只談當下，只要兩個人感覺對了，就如煙花一樣燦爛地盛放，哪怕只得一剎那亦要盡情去愛。」

《一念天堂，二人結界》MV畫面用到塔羅牌元素去拍攝，用上6張牌貫穿整個故事，分別是：Card of Death死神牌、The Moon月亮牌、The Chariot戰車牌、The Star星星牌、The Sun太陽牌、The Lovers愛人牌。寓意愛情必須經歷毀滅、迷惘、重拾鬥志、抱持希望、拾回熱情，最後如愛人牌一樣修成正果。

▲ 陳慧琳新歌《一念天堂，二人結界》MV。

「未知」並不可怕

MV導演Sheng解釋拍攝概念，說：「MV中Kelly化身了6個塔羅牌人物貫穿整個MV，因為愛情上大家都喜歡求神問卜，故用塔羅牌這個元素添上了神秘感，在這個設定中加上《愛麗絲夢遊仙境》的概念去拍，讓Kelly進入了一個未知的世界去展開MV。」

Sheng續指：「今次MV想寓意大家不要害怕未知，『未知』其實不可怕，反而它可以帶你到一個全新領域。對我來說，捉緊當下一剎，在亂世中盡情愛。我將『愛』這個主題放大，大家都想愛情開花結果，但忘記了開花結果前，需要經過毀滅、重建、熱情，最終才能修成正果。」

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