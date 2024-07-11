DSE2024︱坦言了解過校長推薦直接錄取計劃 鍾柔美目標入讀城大科大或港大商科

▲ Yumi是應屆dse考生。

【聲夢/鍾柔美/Yumi/聖道迦南書院/DSE/畢業/直資/英中】2024年DSE將於7月17日放榜，現年17歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）也是應屆考生，她上個月從位於觀塘的基督教中國佈道會聖道迦南書院畢業，校內成績優秀更考獲全班第一名。不少粉絲都關心Yumi的大學去向，更有人關心她會否仿效炎明熹參加校長推薦直接錄取計劃直接獲大學錄取，她接受TOPick訪問時表示，的確了解過校長推薦計劃，並指希望能入讀城大、科大或港大商科。

DSE即將放榜，鍾柔美（Yumi）日前接受TOPick訪問時，被問及是否了解過校長推薦直接錄取計劃時，Yumi坦言母校基督教中國佈道會聖道迦南書院有校長推薦直接錄取計劃，自己也有了解過，「我知道有呢個計劃，但我自己沒有深入去了解！」

Yumi在訪問中續稱，自己目標是想入讀香港城市大學，如果DSE放榜成績優異，則會考慮申請香港科技大學或香港大學的商科。

必須強調的是，Yumi也補充指，校長推薦直接錄取計劃必須在DSE開考前申請，而她自己並沒有深入了解，自己現時也在期待DSE放榜。換言之，Yumi間接否認了自己會透過校長推薦直接錄取計劃入讀大學。

不過，Yumi的中學成績優異，估計她可以透過DSE成績入讀自己的心儀大學及學科。

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鍾柔美DSE︱Yumi童星出身

童星出身的鍾柔美，有「小鍾嘉欣」稱號的，小時候拍過不少劇集，3年前參加《聲夢傳奇》奪得季軍，以歌手身份正式入行。鍾柔美除了唱歌跳舞很有天份外，成績也相當好，校內考試考獲全班第一。

Yumi曾經考慮過到外國留學，但因怕在外地會思鄉，所以比較傾向留在香港，希望可以兼顧讀書和工作，但不會報讀與演藝有關的科目，原因非常有遠見。至於為何會選擇商科？她則解釋想留條後路給自己。

我想讀business，想留條後路給自己，這行不穩定，如果將來我不再出名，也可做其他想做的事。

DSE︱拆解校長推薦直接錄取計劃

教育局於2022/23年起推出校長推薦直接錄取計劃，旨在認同一些具有才華而未能在文憑試獲全面評核的本地中學生，提供機會予在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中學生獲本地大學考慮直接錄取。

每間中學均有兩個推薦名額。每名獲推薦的學生只可報讀一個計劃指定的課程，而獲推薦學生必須為修讀本地中學課程並應考2024年香港中學文憑考試的本地生，以及必須透過聯招系統遞交大學課程的入學申請。

對於2024年的應屆中六生，如獲學校推薦參加直接錄取計劃，獲推薦的學生已於2024年2月或3月出席面試及/或評核試，而大學則大約於2024年6月下旬向在面試及/或評核試上表現優秀的學生發出相關課程的直接錄取通知。

同樣是聲夢歌手的炎明熹，去年在DSE未放榜前已經獲得香港理工大學錄取，便是參加了校長推薦直接錄取計劃。

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