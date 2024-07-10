  • 31°C
香港時間 : 2024710日 (三) 22:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廉署年報｜廉署去年接逾二千宗貪污投訴　樓宇管理業投訴急升3成

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

廉署去年接獲2,001宗與選舉無關的貪污投訴，按年增加9%。（資料圖片）

廉政公署2023年年報今日（10日）發布，披露廉署去年共接獲2,001宗與選舉無關的貪污投訴，按年增加9%，但比新冠疫情爆發前的2019年下降13%。其中涉及最多貪污投訴的政府部門是警務處，佔104宗。廉署解釋去年貪污投訴上升，主要是疫後經濟復常帶動私營機構相關貪污投訴明顯增加。

廉署去年接獲451宗貪污投訴與政府相關，按年減15%，涉及最多投訴的決策局或部門三甲依次為警務處（104宗）、食物環境衞生署（61宗）及房屋署（29宗），但全數錄得4至16%跌幅；公共機構則涉111宗，按年減8.3%；私營機構則涉1,439宗，按年升21.8%，樓宇管理業（544宗）、金融及保險業（142宗）及建造業（131宗）界別佔最多，樓宇管理業的投訴更按年急升3成。（詳見表）

同時，廉署去年共檢控211人，包括13名政府人員及6名公共機構僱員，當中涉及3名警務處人員，懲教署及房屋署各有2人被檢控。

童學園
IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

廉政專員胡英明在年報解釋，去年整體貪污投訴上升，是由於私營機構貪污投訴明顯增加，與本港經濟活動因疫情退卻而逐漸復常有關，讚揚整體公務員隊伍仍然廉潔奉公，並以「飛躍的一年」形容廉署去年的反貪表現。

此外，廉政公署事宜投訴委員會今向立法會提交2023年年報，披露去年共接獲19宗對廉署或其人員的投訴，共涉及47項指控，按年多6宗投訴。

其中1項指控涉及1名已離職的助理調查主任，早前接獲市民電話舉報時，曾不耐煩地打斷投訴人說話以查問詳情，被投訴人批評後更曾回應指「投訴人如此經驗豐富，應到廉署工作」。調查確認指控屬實，指涉事主任言辭無禮、不恰當，但由於她已離職，廉署未能作進一步處分，舉報中心已提醒其他人員處理市民查詢時要表現專業。委員會通過有關評估及建議。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：馮琪雅

廉政公署 疫情 衞生署 懲教署 食物環境衞生署 建造 警務處 立法會 金融

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

升中派位2024｜新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開
升中派位2024｜新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
森美女兒獨家專訪｜IB榜眼教1招高效記憶法　森美女兒靠攝影減壓補習都帶相機
孕婦注意︱港媽懷胎8個月做「步兵」　一日接6單外賣：累並快樂【附孕婦運動4大禁忌】
孕婦注意︱港媽懷胎8個月做「步兵」　一日接6單外賣：累並快樂【附孕婦運動4大禁忌】
急症室最長等候時間（07月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月10日 時間16:05）