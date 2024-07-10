廉署年報｜廉署去年接逾二千宗貪污投訴　樓宇管理業投訴急升3成

▲ 廉署去年接獲2,001宗與選舉無關的貪污投訴，按年增加9%。（資料圖片）

廉政公署2023年年報今日（10日）發布，披露廉署去年共接獲2,001宗與選舉無關的貪污投訴，按年增加9%，但比新冠疫情爆發前的2019年下降13%。其中涉及最多貪污投訴的政府部門是警務處，佔104宗。廉署解釋去年貪污投訴上升，主要是疫後經濟復常帶動私營機構相關貪污投訴明顯增加。

廉署去年接獲451宗貪污投訴與政府相關，按年減15%，涉及最多投訴的決策局或部門三甲依次為警務處（104宗）、食物環境衞生署（61宗）及房屋署（29宗），但全數錄得4至16%跌幅；公共機構則涉111宗，按年減8.3%；私營機構則涉1,439宗，按年升21.8%，樓宇管理業（544宗）、金融及保險業（142宗）及建造業（131宗）界別佔最多，樓宇管理業的投訴更按年急升3成。（詳見表）

同時，廉署去年共檢控211人，包括13名政府人員及6名公共機構僱員，當中涉及3名警務處人員，懲教署及房屋署各有2人被檢控。

廉政專員胡英明在年報解釋，去年整體貪污投訴上升，是由於私營機構貪污投訴明顯增加，與本港經濟活動因疫情退卻而逐漸復常有關，讚揚整體公務員隊伍仍然廉潔奉公，並以「飛躍的一年」形容廉署去年的反貪表現。

此外，廉政公署事宜投訴委員會今向立法會提交2023年年報，披露去年共接獲19宗對廉署或其人員的投訴，共涉及47項指控，按年多6宗投訴。

其中1項指控涉及1名已離職的助理調查主任，早前接獲市民電話舉報時，曾不耐煩地打斷投訴人說話以查問詳情，被投訴人批評後更曾回應指「投訴人如此經驗豐富，應到廉署工作」。調查確認指控屬實，指涉事主任言辭無禮、不恰當，但由於她已離職，廉署未能作進一步處分，舉報中心已提醒其他人員處理市民查詢時要表現專業。委員會通過有關評估及建議。

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記者：馮琪雅