台調升對港旅遊警示無礙民間交流　桃園律師公會與港律師會簽合作備忘錄

▲ 香港律師會今日公布，與社團法人桃園律師公會簽署合作備忘錄。(律師會fb圖片)

台灣陸委會早前調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行，但無礙兩地民間交流。香港律師會今日在社交媒體公布，社團法人桃園律師公會理事長張百欣帶領的一行六人昨日（9日）到訪香港律師會，並與律師會簽署了合作備忘錄，形容是標誌著兩個律師協會在推動法治建設方面，加深彼此的合作關係。

▼ 點擊圖片放大 +2

原來，早在去年8月，律師會代表出席在台灣桃園舉行的桃園律師公會成立50周年暨2023年律師節慶祝活動，並出席與桃園律師公會進行的禮節性會議。律師會話，當時的交流爲兩個專業團體之間進一步的合作奠定堅實的基礎。

律師會：澄清對國家安全法例的誤解

律師會話，雙方就香港與桃園法律界概況及專業架構進行交流後，便就兩地仲裁制度的異同、律師協會在律師監管層面的角色等議題展開了深入討論；雙方就香港的整體情況和商界的平穩，展開有意義的交流，並澄清對國家安全法例的誤解。簽署合作備忘錄後，律師會理事及大中華法律事務委員會委員與代表團共進晚餐。

湯文龍：期待與桃園律師公會 為青年律師和學生合辦課程

律師會會長湯文龍指，展望未來，律師會期待與桃園律師公會合作，為青年律師和學生合辦課程及活動。他提到，律師會如何透過針對年青人的本地活動，例如為法律系學生提供課程，以及律師會在海外活動中的參與，在推動法治、香港的司法獨立和普通法制度中，扮演積極的角色。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】