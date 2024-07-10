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方健儀| 放棄月入6位數鐵飯碗去「撈散」 方健儀自勉傻人有傻福

升學教育

發布時間： 20 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

方健儀以主講嘉賓身份，登上知名演說平台TEDx。

作為一位溝通技巧培訓導師，我很榮幸以主講嘉賓身份，登上知名演說平台TEDx。由於今次是香港知專設計學院HKDI主辦，現場很多學生觀眾，就讓我分享一個從大學畢業到現在，經常被問及的一個問題：「你係咪傻㗎？」

自問外表不傻，但為何經常被問候為傻？原因是我25年的職業生涯中，很多「筍工」放在我面前，包括月薪連福利達6位數的「鐵飯碗」，及為我帶來知名度的「金飯碗」，但我沒有珍惜，反而跑去做「大撈散」。18分鐘的演說中我一一拆解。

我牢牢記著中學讀經濟時學到的「推拉理論」。在職業生涯中，我每當出現瓶頸，腦交戰是否「劈炮唔撈」時，便會引用此理論，先拿出一張A4白紙，中間劃一條線，左邊列出「拉」因素，即拉我留下的原因，右邊寫「推」因素，即推我辭職的原因。比較兩邊後，方向變得清晰，自然做到決定。

我第一份工是香港電台，「拉」因素包括入職4年後考到公務員、工作機會多、還有認識了新男朋友(哈哈)。但「推」因素較強大，因為當時一位管理層跟我說，如要做好新聞，我應轉到較多人收看的平台，誤打誤撞加入了很多人「細細個睇我報新聞」的無綫電視。

這份工的推拉因素有點懸殊，「推」比「拉」多，全是個人考慮。當時若留下，下一晉升級別應為採訪主任，但我清楚自己不適合坐辦公室的新聞工作，加上當時已結婚，希望生活穩定，最重要還是不甘於一生只得一項工作技能，因此我便「推」自己到廉政公署任公關，這是我暫時最後一份正規工作，推拉因素更明顯。唯一的「拉」因素是薪酬福利很好，但也印證了自己不適合靜態工作。而這次我基於「人生苦短」，想學人追尋夢想，以37歲的「高齡」打算放肆自己1年，但一放便放了10年。這10年來，之前的專欄提過，在此不贅。

所以結論是：「我係傻㗎！」。而不管年齡限制，憑著一股傻勁，敢於踏出第一步，做到自己喜歡的事，我感恩自己「傻人有傻福」。

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撰文 : 方健儀 電視電臺節目主持、司儀、大學兼任講師、傳媒顧問等

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