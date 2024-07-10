小心中伏│欺詐短訊偽冒「易通行」催繳款　運輸署呼籲市民提防

▲ 有網民收到假冒易通行短訊，在社交網站群組提醒網友小心。(將軍澳主場FB圖片)

運輸署呼籲市民提高警覺，留意聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊。相關短訊冒充「HKeToll」名稱發出，並附有超連結至偽冒網站（https://t[.]ly/HKetoll），企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。運輸署澄清該短訊並非由「易通行」發出，已將事件交由警方跟進。

運輸署提醒市民，「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵，引導他們到連結的網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。

市民如接獲不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。如對「易通行」有任何查詢，可致電3853 7333。

有網民在社交網站群組留言表示收到短訊，一不留神就點擊了連結中伏，提醒網友要小心，同時求教如何清除連結的木馬程式：

小心收到不明sms, ￼真係一個不留神就click入去（我就係其中一位），其實係假嘅有冇師兄可以教之後點樣整走啲木馬？

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