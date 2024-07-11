家庭關係 | 菲傭只負責洗衣煮飯不用湊B 夫婦解釋原因：不想菲傭與孩子接觸

▲ 《開心速遞》劇照

這天，見到兩個小孩的他跟她，在家中為兩個孩子的一切張羅，忙得不得了。即使我們是客人，他們也無暇招呼。

「你們每天都是這樣．圍著兩個小孩團團轉嗎？」



「是啊！」



「為甚麼不請菲傭姊姊幫忙？」



「我們就是不想菲傭跟孩子接觸，所以她只負責家中的洗衣煮飯，帶孩子的事她一概不用管！」

難怪！聽到兩個小孩不停地喊「爹哋媽咪」，就知道他們根本沒有停下來的時間，休息或歇一下對他倆來說，是極奢侈的事。

「那你們有機會休息嗎？如放假的日子！」



「哈哈！放假菲傭姊姊不在，我們比平日更忙，連叫姊姊幫手看管一下的空間都沒有。」

說的也是。



但我們最擔心的是：這樣下去，他們會耗盡的啊！於是把這個忠告說了出口，她隨即問：「那可以怎辦？」我的建議是：要先試試改變一些工作或生活模式。比方說，多些時間在家工作，又或者把帶孩子的工作讓菲傭分擔一下，讓兩個人都有些喘氣的空間。

此外，就要恆常做做一些伸展的動作或呼吸的練習，可以幫助我們舒緩壓力。最理想當然是去健身室找教練指導怎做伸展運動，要不可以上網找找You Tube也可以，但要小心高危動作（如靠一隻手撐起全身，我就試過結果扭傷手腕）。

但卻要謹記，當真的壓力太大撐不過去，可以找信任得過的朋友談談，吐吐苦水。不過若發現自己開始失眠，思想負面，沒有胃口，常常無端發怒等等症狀，就要尋求專業人士（如精神科醫生或輔導）幫忙，不要拖延啊！

不過，平日保持身心健康比甚麼方法都有用。如定時吃飯，定時睡覺，還有恆常的運動，可以釋放緊張情緒，同時產生能夠帶來愉悅的荷爾蒙多巴胺。像我們這把年紀，要平均睡七至九小時才算足夠。飲食方面，少油鹽及盡量戒糖跟少吃加工食品，多吃新鮮水果蔬菜（如西蘭花）等，都會讓我們的身體更加健康。感覺身體健康，心情自然也好。心情好了，夫妻關係也可以更上層樓呢！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】