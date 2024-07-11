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飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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方力申日前公開炮轟泳總引起城中熱話。

前香港游泳代表隊方力申（小方）日前公開炮轟中國香港游泳總會，以「泳會級別不夠高」為由拒絕其泳會一名9歲男學生參加錦標賽。

方力申有再度發文怒斥中國香港游泳總會，強調「真的怒了」的他寫道：「我對泳總的聲明表示震怒及失望。聲明答非所問，本末倒置。只顧及維護總會制度，漠視運動員利益，對於轄下屬會有潛質的年輕泳手漠不關心。」

小方為小泳手發聲獲網民一致好評，更有人直言因事件對小方「改觀」。日前，有自稱是小方大學舊同學在Threads發文，為小方抱不平！

飛魚王子｜不忿9歲天才門生被拒參加錦標賽　方力申憑游泳入名校保持最少8項港績

疑小方舊同學爆料

該網民自稱與小方認識20多年，是其大學同學，忍不住發文：「一直以來，佢係我認識嘅人中最X有正義感（同最X專一）嘅男人！只係呢廿年不斷俾人抹黑。」

他指網民們對小方的讚美是遲來了20年，更提到小方辛苦經營泳會並不是為了賺錢。

發文者聲稱得到小方同意才發帖文，更有回應部份網民的問題，發文者指小方一有時間就會親自教水，沒有分精英班與否。

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揭小方教游水非為錢

發文者指小方開設的游泳學校難找泳池租用，皆因被其他泳會「霸晒」，故只可在兩間學校內教。

他又指：「中間捱過covid堅持用full time coach教，復常後成日親身落水，上晏九龍下晏香港，濕完再乾乾完再濕（同S2O一樣）咁辛苦為咩，就係要教細路。所以話今次有學生游得好無得比賽，佢㷫到爆seed係好X正常。」

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小方曾與Stephy拍拖10年

發文者大讚小方是「最專一的男人」，現時與藝術才女Maple打得火熱，而其上一段公開的戀情就是與鄧麗欣（Stephy）的十年情。

小方和Stephy出道年份相若，在同一公司合作不少電影和歌曲，因而擦出愛火，雖二人當時只發展地下情，卻已被視為公開的一對。至2016年，二人向外表示已分手，有指因在結婚一事未有共識至分開，Stephy和小方在分手後始願意多談往昔一切。

日前，Stephy親自在社交網承認有新戀情，有指Stephy的爆肌男友與其前度王子一樣也是台灣人，而且兩人已拍拖一段時間，只是Stephy一直低調，戀情到今才曝光。

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