夏日防曬︱陰天也要防曬？　高達八成港人沒有每天塗抹防曬霜　增加光老化機會

看到猛烈太陽，市民可能會記起要塗抹防曬產品以防曬傷，但如果是天陰多雲呢？有醫生提醒，不論是晴天、陰天或雨天，都有八成的紫外線能穿透雲層到達地面，雲層的邊緣更可能會反射紫外線，令紫外線強度增加，傷害皮膚，甚至增加患白內障的風險。本港有調查顯示，高達八成港人沒有每天塗抹防曬霜習慣。醫生建議，市民應選擇有效的防曬產品，並緊記每天塗抹。

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「鴛鴦臉」現色斑 揭紫外線穿透玻璃 室內也中招

不少人以為平日只在室內工作，便可避過紫外線的傷害，不用塗抹防曬產品。家庭醫學專科陳琳醫生指，紫外線能穿透玻璃，因此每天不論外出與否，都應塗抹防曬霜。一名四十歲的女士，左邊面比右邊有較多色斑、皮膚皺紋較明顯、皮膚鬆弛問題亦較嚴重。經醫生了解後，發現她身處的辦公室，有一邊經常會被陽光直射，但多年來她一直只在需要時才使用帶有防曬系數的化妝品，平日不需化妝時更不會塗抹任何防曬產品。長期於辦公室受太陽直射，令她左邊面部出現明顯較嚴重的光老化問題。紫外線可增患白內障風險陳醫生解釋，紫外線是由太陽發放出不同波段的輻射之一，分為UVA、UVB及UVC，其中95%屬於UVA。UVA分短波、長波及極長波，短波UVA及UVB會令皮膚發紅、曬傷及曬黑，而長波及極長波的UVA則會加速皮膚衰老，對皮膚的傷害特別高。

「紫外線不但影響皮膚外觀，更可增加患皮膚癌及白內障的風險。因此防範紫外線並非只為美觀，更是降低患病風險的關鍵。」

陳醫生指，本港一項調查顯示，有逾半數人曾經或現正有皮膚曬傷、色斑及黑色素沉澱的問題，超過四成人不知道紫外線可催生皺紋，逾六成人不知道紫外線會增加白內障的風險，更有高達八成人未有每天塗抹防曬霜。

廣譜防曬產品保護皮膚

陳醫生指，選擇具足夠效力的防曬霜非常重要，除了要留意SPF值、PA值或PPD值外，亦應選擇廣譜防護的防曬霜，確保其效能可覆蓋UVA極長波對皮膚的傷害。她指出，極長波佔紫外線中的三成，可對皮膚造成深層傷害、光老化、皮膚癌等，因此選擇能防護極長波UVA的防曬霜非常重要。此外，塗抹防曬霜時要緊記塗抹足夠的份量，以及每一至兩小時補塗。陳醫生建議，塗抹防曬霜份量為每平方厘米的外露皮膚上，均勻塗抹約2mg防曬霜，以面部為例，即大約佔兩隻手指的比例才足夠。她提醒，具防曬系數的化妝品配方未必含有效防曬成份，市民亦未必能夠塗抹足夠的份量，故化妝前應塗抹防曬霜。

▲ 家庭醫學專科陳琳醫生