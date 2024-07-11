  • 31°C
香港時間 : 2024711日 (四) 11:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夏日防曬︱陰天也要防曬？　高達八成港人沒有每天塗抹防曬霜　增加光老化機會

醫健人物

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

看到猛烈太陽，市民可能會記起要塗抹防曬產品以防曬傷，但如果是天陰多雲呢？有醫生提醒，不論是晴天、陰天或雨天，都有八成的紫外線能穿透雲層到達地面，雲層的邊緣更可能會反射紫外線，令紫外線強度增加，傷害皮膚，甚至增加患白內障的風險。本港有調查顯示，高達八成港人沒有每天塗抹防曬霜習慣。醫生建議，市民應選擇有效的防曬產品，並緊記每天塗抹。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

「鴛鴦臉」現色斑 揭紫外線穿透玻璃 室內也中招

不少人以為平日只在室內工作，便可避過紫外線的傷害，不用塗抹防曬產品。家庭醫學專科陳琳醫生指，紫外線能穿透玻璃，因此每天不論外出與否，都應塗抹防曬霜。一名四十歲的女士，左邊面比右邊有較多色斑、皮膚皺紋較明顯、皮膚鬆弛問題亦較嚴重。經醫生了解後，發現她身處的辦公室，有一邊經常會被陽光直射，但多年來她一直只在需要時才使用帶有防曬系數的化妝品，平日不需化妝時更不會塗抹任何防曬產品。長期於辦公室受太陽直射，令她左邊面部出現明顯較嚴重的光老化問題。紫外線可增患白內障風險陳醫生解釋，紫外線是由太陽發放出不同波段的輻射之一，分為UVA、UVB及UVC，其中95%屬於UVA。UVA分短波、長波及極長波，短波UVA及UVB會令皮膚發紅、曬傷及曬黑，而長波及極長波的UVA則會加速皮膚衰老，對皮膚的傷害特別高。

「紫外線不但影響皮膚外觀，更可增加患皮膚癌及白內障的風險。因此防範紫外線並非只為美觀，更是降低患病風險的關鍵。」

陳醫生指，本港一項調查顯示，有逾半數人曾經或現正有皮膚曬傷、色斑及黑色素沉澱的問題，超過四成人不知道紫外線可催生皺紋，逾六成人不知道紫外線會增加白內障的風險，更有高達八成人未有每天塗抹防曬霜。

廣譜防曬產品保護皮膚

陳醫生指，選擇具足夠效力的防曬霜非常重要，除了要留意SPF值、PA值或PPD值外，亦應選擇廣譜防護的防曬霜，確保其效能可覆蓋UVA極長波對皮膚的傷害。她指出，極長波佔紫外線中的三成，可對皮膚造成深層傷害、光老化、皮膚癌等，因此選擇能防護極長波UVA的防曬霜非常重要。此外，塗抹防曬霜時要緊記塗抹足夠的份量，以及每一至兩小時補塗。陳醫生建議，塗抹防曬霜份量為每平方厘米的外露皮膚上，均勻塗抹約2mg防曬霜，以面部為例，即大約佔兩隻手指的比例才足夠。她提醒，具防曬系數的化妝品配方未必含有效防曬成份，市民亦未必能夠塗抹足夠的份量，故化妝前應塗抹防曬霜。

家庭醫學專科陳琳醫生

撰文 : 陳琳醫生 家庭醫學專科

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

乳癌治療︱三成乳癌個案屬HER2型　治療方案選擇多配合不同患者需要
今日
乳癌治療︱三成乳癌個案屬HER2型　治療方案選擇多配合不同患者需要
夜尿警號丨夜尿頻繁排尿不清男士勿習以為常　良性前列腺增生有藥可醫
2024/07/04
夜尿警號丨夜尿頻繁排尿不清男士勿習以為常　良性前列腺增生有藥可醫
女士注意丨婦女飽受尿滲問題好尷尬？　安坐修護椅輕鬆解決尿滲問題
2024/06/28
女士注意丨婦女飽受尿滲問題好尷尬？　安坐修護椅輕鬆解決尿滲問題
藥物回收︱過期剩藥隨意丟棄或破壞生態造就「超級惡菌」　藥劑師教正確處理方法
2024/06/26
藥物回收︱過期剩藥隨意丟棄或破壞生態造就「超級惡菌」　藥劑師教正確處理方法
皮膚問題︱玫瑰痤瘡全因蟲作怪致面部泛紅發熱長痘　誤用消除暗瘡方法 或致病情更嚴重
2024/06/26
皮膚問題︱玫瑰痤瘡全因蟲作怪致面部泛紅發熱長痘　誤用消除暗瘡方法 或致病情更嚴重
健康問題 癌症 美容 太陽 醫生 皮膚癌 防曬護理

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月11日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月11日 時間04:05）
將軍澳彩虹｜清晨大雨後放晴　彩虹打孖跨灣大橋
將軍澳彩虹｜清晨大雨後放晴　彩虹打孖跨灣大橋
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
升中派位2024｜新油天校方開腔揭秘　Ｏ咀男生當時諗緊乜？
升中派位2024｜新油天校方開腔揭秘　Ｏ咀男生當時諗緊乜？
超市大搜查｜防腐劑MIT可致敏　消委會及水中銀力薦25款無毒面膜+《LDK》推薦50款保濕面膜
超市大搜查｜防腐劑MIT可致敏　消委會及水中銀力薦25款無毒面膜+《LDK》推薦50款保濕面膜