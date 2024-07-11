《認識的哥哥》閔庚勳宣布結婚　甜蜜發文放閃：遇到想共組家庭的人

韓國近幾天好消息不斷，繼泫雅、龍俊亨確定10月結婚，宋仲基宣布將再做爸爸後，今天（7月10日），樂隊BUZZ成員、人氣綜藝節目《認識的哥哥》主持之一的閔庚勳與娛樂從業人員11月結婚。

​​​據韓國媒體瞭解，閔庚勳透過節目工作而與未婚妻結緣，在去年底開始交往。閔庚勳在IG發文，稱：「大家好，我是閔庚勳。由於正逢雨季、時常下雨，希望不要有任何人因此受傷。我20歲出道，轉眼間已經過了20年時間。因為有各位在這段期間包容不足的我，才得以大幅成長。對此我總是懷抱感激。有個喜訊想跟親自跟粉絲報告，就是我將在今年11月結婚。」

閔庚勳續表示：「我遇到一個很棒的人，讓我想共組家庭、一起分享生活中的大小事，並決定要成為彼此的避風港。我們會珍惜、深愛彼此，幸福地生活。希望大家能以溫暖的心守護我們並予以祝福。希望大家永保安康，總是充滿幸福的事。謝謝大家。」

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韓國「花美男樂團」先驅

現年39歲的閔庚勳在2003年成為BUZZ樂隊主音，樂隊更被視為韓國「花美男樂團」的先驅，代表作有《monologue》、《膽小鬼》，後來因樂團成員分別服兵役一度解散，2014年則再度重組。至於他的個人代表作有 《一天》、《因為痛，所以是愛情》等。 ​​​

閔庚勳在退伍後因參與綜藝節目再受矚目，並成為《認識的哥哥》、《屋塔房的問題兒童們》等節目的班底。

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