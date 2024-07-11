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乳癌治療︱三成乳癌個案屬HER2型　治療方案選擇多配合不同患者需要

醫健人物

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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乳癌是女性最常見的癌症，其中約30%屬於HER2型乳癌。有內科腫瘤科專科醫生指出，HER2型乳癌的治療方案選擇愈來愈多，除了一線治療的雙標靶藥物加化療方案外，還有二線治療方案中的抗體藥物複合物ADC，呼籲患者毋須過份憂慮，鼓勵他們積極參與治療規劃。

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乳癌的病發率持續上升，資料顯示，乳癌病發宗數由2000年的1952宗新症，升至2021年的5565宗，短短20年內新症升幅高達185%，情況令人關注。內科腫瘤科專科黃梓明醫生表示，HER2型乳癌常見於40歲以下年輕女性，香港約有2至3成HER2型乳癌患者，在確診時已屬第四期。

HER2型乳癌治療方法選擇多

黃梓明醫生指出，雖然HER2型乳癌具有較高的侵略性、腫瘤級別和Ki-67指數(評估癌症生長指數)，但另一方面，亦有很多的治療方案供選擇。舉例，對於早期的HER2型乳癌個案，可以採用針對HER2型的化療、標靶治療、放射治療和荷爾蒙治療的綜合治療，治療效果相對較好。

對於晚期的HER2型乳癌患者，如果乳癌復發患者的腫瘤無法切除，一線治療通常會選擇雙標靶治療和化療的組合；至於二線治療，則可以考慮使用抗體藥物複合體ADC。ADC更精準控制癌細胞 副作用較少

「抗體藥物複合體ADC都是一種新型標靶藥物，但會同時帶著一些化療藥引導至身體中帶有HER2受體的癌細胞內，當這種藥物進入到癌細胞內部之後，它會釋放出化療藥物，從而有效地毒殺癌細胞，對抗乳癌。而ADC藥物不單止化療藥物效力較強，藥物更可引發『旁觀者效應』，類似『導彈』般攻擊腫瘤細胞周邊細胞，目的都是更加精準的控制癌細胞，相對來說副作用又不是太高。」

晚期患者用雙標靶治療見成效

黃醫生續指，美國國家綜合癌症網絡（NCCN）最新的治療指引，建議晚期HER2型乳癌患者，首選一線治療為雙標靶藥物和紫杉醇（化療藥物）。至於二線治療，指引建議患者可以使用ADC作為單一療法。74歲的陳婆婆早年確診患有HER2型乳癌並出現肝轉移情況，起初透過雙標靶藥加化療作治療，成效不錯，惟癌指數及後又突然上升，醫生決定轉用ADC藥物，首次用藥後，其癌指數已由原本的50.3跌至16.9，第二次用藥後，癌指數更已回復正常水平，肝腫瘤縮小。可幸的是，陳婆婆在轉用新藥後並無什麼明顯副作用，體重還重了3公斤，精神亦有好轉，現時也更願意外出四處吃美食，讓她喜出望外。不過，黃梓明醫生亦提醒，不同人接受治療的成效各有不同、副作用與風險亦有不同，患者應與主診醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案，而治療期間亦應定期接受身體檢查，了解肝功能等狀況。

內科腫瘤科專科黃梓明醫生

 

撰文 : 黃梓明醫生 內科腫瘤科專科

欄名 : 健康專家專欄

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