食用安全｜內地爆毒油恐慌運油車載完煤油再載食油　網民號召：去香港買油

▲ 內地爆毒油恐慌，不少內地網民號召「去香港買油」。

【煤油／食用油／運油車／食安風波／買油/香港買油/香港買食油】內地食用油近日被爆出食安問題，有運油車被發現運送完煤油之後，在未有清洗油罐的情況下直接裝運食用大豆油。事件發酵數日後引起網民熱議，不少人紛紛開始號召「去香港買油」。

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據《新京報》報道，一輛運送煤製油（由煤炭加工的化工液體）的運油車被發現從寧夏運到河北秦皇島，4日後再到河北燕郊糧油公司裝載食用大豆油，然而期間從未清洗過油罐。之後記者又發現，另一輛運油車同樣從寧夏運送煤製油到河北，司機卸貨後再趕往天津，並在同日下午駛入中儲糧油脂有限公司的廠區裝食用大豆油。

事件曝光後，官媒《央視》批評有關做法「無異於投毒」，指涉事企業雖試圖彌補但難以挽回消費者信心，該做法是對內地《食品安全法》的公然挑釁。

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網民號召「去香港買油」

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而食安問題亦引發內地輿論恐慌，不少人紛紛在小紅書、微博等社交媒體上表示「以後要去香港買油了」、「坐地鐵去香港買油回來炒菜」等，有人曬出一次過在買3支油回深圳的「戰績」，更有人表示可以代購香港食用油。不過，亦有網民表示部分香港食油同樣是內地生產，擔心即便在香港「入貨」也不一定安全。

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