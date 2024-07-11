  • 31°C
香港時間 : 2024711日 (四) 11:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜內地爆毒油恐慌運油車載完煤油再載食油　網民號召：去香港買油

食用安全

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地爆毒油恐慌，不少內地網民號召「去香港買油」。

【煤油／食用油／運油車／食安風波／買油/香港買油/香港買食油】內地食用油近日被爆出食安問題，有運油車被發現運送完煤油之後，在未有清洗油罐的情況下直接裝運食用大豆油。事件發酵數日後引起網民熱議，不少人紛紛開始號召「去香港買油」。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

據《新京報》報道，一輛運送煤製油（由煤炭加工的化工液體）的運油車被發現從寧夏運到河北秦皇島，4日後再到河北燕郊糧油公司裝載食用大豆油，然而期間從未清洗過油罐。之後記者又發現，另一輛運油車同樣從寧夏運送煤製油到河北，司機卸貨後再趕往天津，並在同日下午駛入中儲糧油脂有限公司的廠區裝食用大豆油。

事件曝光後，官媒《央視》批評有關做法「無異於投毒」，指涉事企業雖試圖彌補但難以挽回消費者信心，該做法是對內地《食品安全法》的公然挑釁。

更多相關報道：食用安全｜內地爆毒油危機運油車載完「煤油」再載「食油」　專家：可致中毒影響造血

網民號召「去香港買油」

點擊圖片放大
  •  
    • +2

    而食安問題亦引發內地輿論恐慌，不少人紛紛在小紅書、微博等社交媒體上表示「以後要去香港買油了」、「坐地鐵去香港買油回來炒菜」等，有人曬出一次過在買3支油回深圳的「戰績」，更有人表示可以代購香港食用油。不過，亦有網民表示部分香港食油同樣是內地生產，擔心即便在香港「入貨」也不一定安全。

    點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
    10:20 2024/07/08
    食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
    食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
    18:22 2024/07/10
    食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物

    你可能感興趣

    食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
    10:20 2024/07/08
    食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
    食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
    18:22 2024/07/10
    食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
    健康問題 食用安全 網絡熱話

    最高瀏覽

    急症室最長等候時間（07月11日 時間04:05）
    急症室最長等候時間（07月11日 時間04:05）
    將軍澳彩虹｜清晨大雨後放晴　彩虹打孖跨灣大橋
    將軍澳彩虹｜清晨大雨後放晴　彩虹打孖跨灣大橋
    肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
    肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
    升中派位2024｜新油天校方開腔揭秘　Ｏ咀男生當時諗緊乜？
    升中派位2024｜新油天校方開腔揭秘　Ｏ咀男生當時諗緊乜？
    超市大搜查｜防腐劑MIT可致敏　消委會及水中銀力薦25款無毒面膜+《LDK》推薦50款保濕面膜
    超市大搜查｜防腐劑MIT可致敏　消委會及水中銀力薦25款無毒面膜+《LDK》推薦50款保濕面膜