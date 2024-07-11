▲ 鍾懿性感登場。

鍾鎮濤有女初長成！他的19歲次女鍾懿（Blythe）早前正式出道，上月底於內地節目《奔赴萬人現場》登場，獲不少巨星歌手拍片支持。

鍾鎮濤日前攜同愛女現身上海品牌活動，實行父女檔齊齊吸金，事後鍾懿於社交網分享照片兼寫道：「這是我成年後第一次在公開活動亮相，昨晚在上海Cartier活動中看見久違的哥哥們，玩的不亦樂乎。」

星二代丨 19歲鍾懿性感登場超吸睛 鍾鎮濤爆長女秘密：嘉晴偶像李現帥氣出現

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

星二代丨鍾懿聚天倫後回英國繼續學業 范姜感不捨：心裡空空的不舒服

B哥揭長女情傾內地小生

當晚鍾懿以tube dress示人，略帶性感，同場藝人還有林俊傑、GOT7成員王嘉爾以及內地藝人李現，父女二人跟眾星合照。

至於鍾鎮濤在微博上載照片兼留言：「上海這個Party太好玩了，有王嘉爾、林俊傑的超酷演出，大女兒嘉晴的Wallpaper 偶像李現帥氣出現，DJ chace 現場邊打碟邊教小鍾懿，美酒靚人齊齊開心的一個晚上。B哥哥無意間爆出大女嘉晴情傾內地小生李現。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5