  • 29°C
香港時間 : 2024711日 (四) 16:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升中派位2024｜新油天男生O嘴成全城熱話 公關：成年人世界都想如此反老細白眼

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅。

升中派位結果公布當天，在社交媒體上爆紅的是一條三名男同學的訪問片。中間接受訪問的陳同學時說：「入到呢間中學，對我嚟講，都好意外同好驚喜……補習班由星期一到星期五，放咗學就即刻去……咁我覺得付出咗咁多，有呢個回報都係值得嘅……（記者問：辛唔辛苦呀？）如果講辛苦真係談唔上，因為讀書係我嘅本份嚟㗎嘛。」

網民喜歡看的，反而是站在後面的兩位同學，當陳同學頭頭是道地講話時，那位沒戴眼鏡的同學在後面顯出的表情完全真情流露，雖然一粒聲都無，但已豐富地表達了「吓？﹗唔係呀嘛你？﹗」「Are you serious？﹗」「咁講嘢？都得！」「無嘢呀你？﹗」最富娛樂性的是，他與戴眼鏡的同學互相對望，彷彿彼此的眼神傳達了：「喂，唔係啩佢！」而戴眼鏡的同學也像邊忍笑邊用眼神回應：「由得佢繼續噏啦！」

明明主角是站在中間那位，卻被後面表情豐富的同學搶晒fo（focus），他無講過一句話，卻已經贏得公眾歡心，在這厭倦官腔、失真的世代，忽然來了這麼一個由心而發、真情流露的童「臉」無忌，令人大樂。因為成年人都知道，在成年的世界裏，能做到「全心保存真的我」不是不可能，但其實有難度。

很簡單，若老細講了些怪誕奇話／謊話／廢話，身為成年人的我們，多麼希望像這位站在背後的男同學一樣，當堂O嘴或來個反眼、表達出「你唔係呀麻，老細？！咁嘅嘢都噏得出？」但成年人當然不會／不敢這樣做，因為有各種考量和顧忌，於是有些人學曉控制住自己的表情，更甚的，有些人甚至學曉說：「老細英明！」

但願這位真情流露的男同學及其家長、老師，盡能力給他一個可以保持放心表達童真和坦率的成長環境、開心愉快地做一個不虛假、不老正、不官腔的人。

（編按：三位同學的小學校長事後也有受訪，解釋後面同學受訪的表情，屬驚訝原來讀書如此辛苦。）

TOPick一分鐘
自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 利嘉敏

中小學教育 升中派位 職場文化

最高瀏覽

肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物