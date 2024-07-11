升中派位2024｜新油天男生O嘴成全城熱話 公關：成年人世界都想如此反老細白眼

▲ 新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅。

升中派位結果公布當天，在社交媒體上爆紅的是一條三名男同學的訪問片。中間接受訪問的陳同學時說：「入到呢間中學，對我嚟講，都好意外同好驚喜……補習班由星期一到星期五，放咗學就即刻去……咁我覺得付出咗咁多，有呢個回報都係值得嘅……（記者問：辛唔辛苦呀？）如果講辛苦真係談唔上，因為讀書係我嘅本份嚟㗎嘛。」

網民喜歡看的，反而是站在後面的兩位同學，當陳同學頭頭是道地講話時，那位沒戴眼鏡的同學在後面顯出的表情完全真情流露，雖然一粒聲都無，但已豐富地表達了「吓？﹗唔係呀嘛你？﹗」「Are you serious？﹗」「咁講嘢？都得！」「無嘢呀你？﹗」最富娛樂性的是，他與戴眼鏡的同學互相對望，彷彿彼此的眼神傳達了：「喂，唔係啩佢！」而戴眼鏡的同學也像邊忍笑邊用眼神回應：「由得佢繼續噏啦！」

明明主角是站在中間那位，卻被後面表情豐富的同學搶晒fo（focus），他無講過一句話，卻已經贏得公眾歡心，在這厭倦官腔、失真的世代，忽然來了這麼一個由心而發、真情流露的童「臉」無忌，令人大樂。因為成年人都知道，在成年的世界裏，能做到「全心保存真的我」不是不可能，但其實有難度。

很簡單，若老細講了些怪誕奇話／謊話／廢話，身為成年人的我們，多麼希望像這位站在背後的男同學一樣，當堂O嘴或來個反眼、表達出「你唔係呀麻，老細？！咁嘅嘢都噏得出？」但成年人當然不會／不敢這樣做，因為有各種考量和顧忌，於是有些人學曉控制住自己的表情，更甚的，有些人甚至學曉說：「老細英明！」

但願這位真情流露的男同學及其家長、老師，盡能力給他一個可以保持放心表達童真和坦率的成長環境、開心愉快地做一個不虛假、不老正、不官腔的人。

（編按：三位同學的小學校長事後也有受訪，解釋後面同學受訪的表情，屬驚訝原來讀書如此辛苦。）

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