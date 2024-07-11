李龍基未婚妻入獄丨李龍基未婚妻判刑未夠一個月有新目標　基哥被捕獲有「新女」？

▲ 李龍基咁快忘記對青霞承諾？

73歲李龍基未婚妻王青霞（Chris）早前已被判刑25個月，事後李龍基多次強調會等Chris出獄後結婚。

不過早前他自爆有陌生女子主動聯絡，聲稱可以做他的女友，惟李龍基表明無意聯絡對方，之後其接受網台節目訪問直認外界很多誘惑，要努力忍耐：「我就要好努力，因為呢個真係花花世界。」

李龍基未婚妻入獄丨李龍基爆離婚淨身出戶8個物業全送前妻 力撐Chris永不變心：我食硬佢

李龍基有「新女」？

近日有網民在澳門偶遇李龍基，大晒照片，並留言：「新女，其實忘記一個人好易」。

相中可見，李龍基與一名女子相隔幾個身位行，被網民形容：「老人家條腰幾直」，另一張相則看到他與同一女子交談，並手拿兩杯飲品，似為李龍基而買。

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基哥被認錯是何伯

有網民留言：「其實基哥已經係咪忘記咗青霞」、「基哥唔係對住燈火發誓話霞妹出獄後會娶她嗎」、「正確啦，出嚟玩啫，邊個認真就邊個輸啦」最好笑是有人認錯基哥是何伯「依家見到邊個老人戴帽就覺得係何伯」、「件衫同何伯嗰件同款嗎？」

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