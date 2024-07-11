璇識執屋丨孝順女盼患腦退化症媽媽好好養病　星級收納師陳葦璇出手幫忙

▲ 孝順女盼患腦退化症媽媽好好養病，就找近年化身收納師的藝人陳葦璇（Kira）幫忙！

一名孝順女為了令患上腦退化症的69歲媽媽可在睡房好好養病，就找近年化身收納師的藝人陳葦璇（Kira）幫忙，用了兩日時間就把原本堆滿雜物、床位被衣物和公仔佔據三分一等的房間大改造，其Youtube的《我要做個收納師》最新一集就紀錄改造過程，當中更有不少貼心位！

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孝順女想藉舊物助腦退化症媽媽

在改造之前，婆婆的睡房內都有不少問題，第一，以訂造傢俬為主，其實這些硬裝對患腦退化症的長者並不方便。第二，房內有不少衣服、雜物，但未有仔細分類。第三，婆婆床邊的毛公仔佔據了睡床近三分之一的空間，公仔有很多灰塵對呼吸系統帶來影響。

向Kira求助的女屋主希望房內的衣物擺放可方便媽媽拿取，從而提升其自理能力。她又未有「一刀切」要除去媽媽床邊的公仔，是希望可擺放在其他位置。她更希望房內可有位置放媽媽的法律書籍，以喚起昔日的回憶。

▲ 孝順女想為患腦退化症的媽媽改造睡房。（影片截圖）

用軟裝傢俬 設透明書櫃

Kira花了兩天作房間大改造，她把用了20多年的訂造傢俬換成軟裝傢俬。房門旁邊擺有胡桃木色的書櫃，最上面兩層展示婆婆心愛的毛公仔，第三層則擺放了婆婆昔日買入的書本，方便她輕鬆地拿取。而每一層書櫃設有透明膠掀板，又可減少公仔積塵的情況。

由於婆婆年輕時曾經修讀法律，所以Kira在書枱上擺放一系列有關法律的舊書，希望加強婆婆的舊有記憶。

Kira又在書枱下擺放一個小櫃，以解決沒有位置放床頭櫃問題，讓婆婆可放私人物品。睡床則換上單人油壓床，並擺放少量大公仔，床的下方則收納大衣、被子等大型物件，床頭板配有軟墊以減低撞傷機會。

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2米開放式衣櫃 毛巾頸巾掛當眼處

Kira為婆婆的睡房換上2米長開放式衣櫃，衣物按顏色分類掛好，並將經常穿著的衣物放在當眼位置。

由於婆婆記憶力已衰退，故需把毛巾、頸巾都會掛起放在當眼處，否則她會忘記使用。

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