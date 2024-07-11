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玩轉腦朋友2丨以青春期講心理健康　創意回歸教人謹記初心

娛樂

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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上集5位「腦朋友」阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎隨着主角韋莉迎來青春期將面臨各種挑戰。

迪士尼與彼思的人氣動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），闊別9年終於重磅回歸，在美國開畫票房勢如破竹，上映16天已打破上一集8.58億美元（約66.9億港元）的全球票房總收入，累收4.118億美元（約32.12億港元），暫時成為2024年美國票房冠軍。

電影主角韋莉在今集踏入青春期，上集5位「腦朋友」阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎，本來把韋莉的大腦總部打理得井然有序，但隨着韋莉迎來青春期所面對的各種挑戰，「腦朋友」團隊將有4位新成員阿焦、阿羨、阿尷和阿厭加入，進駐大腦總部，掌控更為複雜的情緒和反應，新「腦友」的登場，令大腦總部和韋莉的生活翻天覆地。

《玩轉腦朋友2》粵語配音版以一眾人氣本地偶像負責聲演。

青春期煩惱

上集講述韋莉經歷搬屋加轉校，要離開熟悉的環境並需要重新適應喜怒哀樂等多種情緒，今集轉眼間已經13歲，就以青春期作為故事的核心。

講述踏入青春期的韋莉，面對升上高中的憧憬和不安、與好友即將分道揚鑣，以及參加冰上曲棍球訓練營的新環境，以上種種都引發韋莉產生更為複雜的情緒，相信都會引起經歷過青春期觀眾的強烈共鳴。

除了四位「腦朋友」新成員，戲中更會有其他新角色陸續登場。

而以阿焦為首的一眾新「腦朋友」，全面接管韋莉的情緒，並排斥阿樂等舊「腦朋友」。阿樂等一眾「舊友」隨即展開一場既刺激又驚險的大腦世界歷險之旅，要為韋莉尋回自我意識，順利踏入人生必經的青春期。

雖然電影以青春期為核心，但情節中以隱喻方式反映出人面對困局時的心理變化，並不論人生經歷好與壞，都要接受自己的不完美，從而向各年齡層的觀眾帶出關注心理健康的問題，可謂老少咸宜。

粵語配音夠貼地

粵語配音版亦是《玩轉腦朋友2》值得留意的重點之一，由一眾耳熟能詳的本地藝人貼地聲演，觀眾可以更加投入戲中的爆笑場口。

上集5大「腦朋友」的配音演員中，只有阿樂不再由林二汶聲演，改由人氣女團COLLAR成員Ivy So配音，雖然她首次為動畫配音，但聽起來跟阿樂的行為、動靜、性格可謂毫無違和感。Ivy接受訪問時謙稱︰「擔心大家接受唔到，始終是9年前的回憶，希望大家能夠睇得習慣和開心。」

踏入青春期的韋莉面對各種生活和人際問題，引發比以往更為複雜的情緒。

眾多「腦朋友」當中，以許紹雄聲演阿燥可謂最適合不過，因為只要有阿燥對白的場口，都不期然令人勾起以往許紹雄在不同劇集中「燥底」發脾氣畫面的記憶，相當搞笑。而近年人氣急聲的電台DJ黃正宜（阿正）則聲演阿焦，以她多年作為廣播工作者的經驗，當然沒有太大難度，適當不過火地演繹出阿焦在戲中既煩且帶點邪氣的感覺。

而王菀之相隔9年再度聲演阿愁，她表示一走進錄音室見到電影畫面，已走進「腦世界」，令她易於投入阿愁的聲演工作。其餘「腦朋友」則由近年的年青偶像如麗英聲演阿羨、張蔓姿聲演阿厭，以及魏浚笙（Jeffrey）聲演阿尷。

隨着韋莉踏入青春期，4位「腦朋友」新成員阿焦、阿羨、阿尷和阿厭將進駐大腦總部。

適合家長欣賞

PIXAR向來以創意見稱，但近年作品水準明顯回落，作品如《巴斯光年》（Lightyear）或《熊抱青春記》（RED），在口碑和票房都不算理想，令9年前備受好評的《玩轉腦朋友》續集幾乎開拍不成。

首集《玩轉腦朋友》最大驚喜，是深入淺出地把人腦複雜的結構變成影像，不止把各種情緒擬人化，更推展至人腦的記憶區及潛意識區，變成富有主題的少年成長歷險電影，連一向對動畫不感興趣的部分家長，都認為它的題材極具創意兼具意思。

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《玩轉腦朋友2》進而把內容推至青春期，面對孩子身體和情緒的轉變，由不同的「腦朋友」令家長更為了解並體諒處於青春期子女的情緒變化。

影片也再次帶出，人的情緒是複雜而多變，隨著成長更有不同的新情感出現，最後影片回歸人性本善的主題，做好與做好全是自己一念之仁，也代表大家最緊記善良的初心。

根據劇情隨韋莉的年齡增長發展的態勢，相信不久的將來將再有《玩轉腦朋友》系列新作，帶出更多不同年齡階段所帶出的心理問題。

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