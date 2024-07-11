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莎朗史東腦出血中風昏迷9天　醒來發現1800萬美元財產全被清空

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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莎朗史東回憶中風後醒來，竟被人取走全部財產。

現年66歲的荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）於1992年憑電影《本能》（Basic Instinc）奠定性感女神地位，更成影壇一線阿姐。

可是，她在2001年卻不幸腦中風，由此消失在熒幕前整整7年，到近日她受訪談及此事，更透露當時財產遭人全數掏空。

【經典再現】莎朗史東頒獎台上重現《本能》經典　曾歷中風險喪命逆境自強成年度女性

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曾被斷只剩1％存活率

莎朗史東近日接受《The Hollywood Reporter》訪問，回憶自己在2001年腦中風，當時被診斷只剩1％的存活率，而且連左耳的聽力都失去，腦部被放入23個鉑線圈（platinum coils）。可是禍不單行，當時她更正與當記者的丈夫Phil Bronstein離婚。

她東表示腦出血的9天，其嗅覺、視覺和觸覺都有變化，此外她更多年沒法閱讀，稱：「看到的事物是扭曲的，許多人認為我會死去」。

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莎朗史東財產被掏空

莎朗史東指出，她花了整整7年才逐漸恢復身體健康，可是卻又遇另一問題，稱：「這段時間有人利用了我，本來我因為成功的事業有1800萬美元，但當我重新查看銀行帳戶時，錢全沒了。甚至連我的雪櫃、電話及所有東西都被登記在別人名下。」

突然連一分錢都沒有的她，但如今已走出低潮，說：「我決定活在當下並放下過去，不再糾結於疾病或任何苦澀或憤怒。如果你咬進苦澀的種子，它永遠不會離開你。但如果你保持信仰，即使這信仰只有芥菜種子那麼大，你也能活下去。所以，我現在為了快樂而活，為了目標而活。」

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