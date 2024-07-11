海關戰線丨Amanda S睽違16年再拍戲　棄舊形象演軍火女強人

▲ Amanda相隔16年，再次復出大銀幕，在《海關戰線》中飾演軍火商。(曾耀輝攝)

謝霆鋒張學友主演的《海關戰線》已上映，觀眾入場欣賞時或會在部分場口見到一位混血且帶點強悍的短髮女演員，繼而對她產生一種似曾相識的感覺，再認真細心一望，原來她就是闊別大銀幕16年的名模Amanda S，她受導演邱禮濤的邀請，在《海關戰線》中飾演販賣軍火的軍火商。Amanda S日前為宣傳新戲之餘，更大談過去多年的經歷，以及今次重返幕前的想法和感受。

▲ Amanda睇真人騷《Bling Empire》，參考節目中真實的軍火商Anna Shay。(劇照)

對於有機會參演《海關戰線》，Amanda形容一切都是緣份。當她收到邱禮濤的拍攝邀請時，感到既驚喜又懷疑。「因為我真係好耐無拍過戲，Are you sure？」但Amanda認為難得導演親自邀請，是一個難以拒絕的工作。

她深明電影由謝霆鋒、林嘉欣等人主演，自己的角色戲分會相對較少，但直至開機拍攝當日，她驚覺自己的角色其實相當重要，她笑言︰「連我的朋友都同我講︰『Everyone looking for you！」她感激電影公司以及邱禮濤給予今次演出的機會。

當Amanda首次與導演見面時，她目睹整個拍攝團隊正忙於製作，令她開始感受到今次拍攝的真實感。即使她一早知道電影有謝霆鋒、張學友等卡士，必定是大片，但當她身處拍攝現場就更感受到「大製作」的感覺。雖然Amanda的角色戲分不多，但拍攝團隊都描寫得好細緻且準備得好充足︰「戲中我是一個見過大場面，經常食雪茄的勤力現代女性，劇組為我準備了好多套戲服。」Amanda見到拍攝的場景後，更形容當中的準備工作可謂「insane ！」

▲ 戲中Amanda落車首次登場一幕是她最喜歡的場口，但作為那整齣電影的開端，令她感到好intense。(劇照)

參考真實軍火商

觀眾或許不知道，原來Amanda已經有16年未拍過電影，上一部電影已經是2008年的《十分鍾情》。對於今次重返大銀幕，Amanda直言可能因為一段時間未有拍戲，今次拍攝令她覺得比以往來得輕鬆。「無論是以前的形象，以前的習慣、想法和做法都已經let go，我覺得今次拍攝過程中，擺脫了以往拍戲的印象，只須憑着當時的感覺來演即可。」

Amanda在戲中飾演女軍火商Mrs Raw，可稱得上是戲中的「big boss」，因此她在開拍前都做足準備工夫，留意了不同的電影和真人騷。「當時真人騷《Bling Empire》（《璀璨帝國》）剛剛推出，當中的Anna Shay就是一個現實中的軍火商。」她從中學習參考，認為對她代入角色大有幫助。

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戲中有一個場口由Amanda一個人「擔起大旗」，起初她以為這類「獨腳戲」演起來，會比有其他演員的對手戲更加困難。「但當我拿起手機演起自己的戲份時，就覺得it's ok，已經好快代入了角色當中，跟其他演員做對手戲時會有好多reaction，導演亦會有較多要求。」

而Amanda最喜歡自己在戲中落車首次登場的場口。「那一幕場景設置好amazing，作為整齣電影的故事開端，既是一個好緊要的場口，亦是我在戲中最大的一個scene，因此感到好intense。」Amanda認為只要在拍攝過程中跟足導演的指示，一切都會變得順暢。

拍旅遊節目得靈感

2008年，Amanda跟著名食家蔡欄拍攝飲食節目《蔡欄嘆名菜》後，就到法國藍帶修讀甜品課程學習製作甜品，期後回港做生意，投資開設首間個人甜品店「petite Amanda」，因此減少幕前的工作，Amanda形容整個階段為「nature of evolution」。

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Amanda認為經過今次接拍《海關戰線》，她好像戲中所飾演的Mrs Raw一樣，能夠作為一個現代女性的身份向外界表明：「I am back！」她表明對日後接拍其他電影持開放態度。近日她更為電視台完成了一個旅遊節目的拍攝工作，過程中感受到日本人的生活方式跟法國人有相似的地方，並從中得到生活上靈感，令她感到頗為享受。

過去疫情期間，Amanda曾將製作甜品的興趣發展為生意，只因當時有不同商場免租金邀請她開設甜品限定店。對於有人賞識自己的甜品製作，Amanda心存感激，但她認為︰「香港有好多美食都好好食，經營飲食業存在太大競爭。」她認為現時若要再經營甜品生意，須以聯乘合作營式去經營。「因為collaboration式經營不是長期經營，可以更有創意地推出不同產品。」

▲ Amanda形容自己活躍好動，會做大量運動，如游水、踩單車、爬山、做gym等。(IG圖片)

分享保養心得

Amanda熱愛美食，她的社交平台和YouTube Channel都充斥着海量有關美食的內容。直到今日，Amanda仍能保持着model的標準身形，她亦有分享其保持身形的方法。「皮膚好緊要，所以我一早起身就會飲一杯蘋果醋溝水，飲食方面，則多吃新鮮的食物。」她又會做大量運動，如游水、踩單車、爬山、做gym等，直言自己是一個好active的人。

講起運動，Amanda的故鄉法國尚有兩個星期就迎來巴黎奧運，她認為今屆奧運將會是最美麗的一屆，但屆時她將有工作在身，因此未能親身到法國欣賞賽事，但有計劃邀請朋友到家中煮大餐，邊食邊睇賽事。

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