Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】

▲ 家長也可以和小朋友在家齊齊玩以下3個親子Phonics遊戲，輕鬆學拼音。

【課外活動/學英文/Phonics自學教材/Phonics小遊戲/Phonics教材/英語拼音】坊間幼稚園已提倡學習Phonics（音標）的課程，Phonics對孩子日後的發音和串字也有裨益。若家長想趁課餘時讓小朋友學習英語拼音，除了報讀昂貴的Phonics班之外，家長也可以和小朋友在家齊齊學Phonics。以下就有3個親子免費Phonics遊戲活動，輕鬆學習Phonics又可提升身體協調性，相信小朋友有父母陪同學習，定能更享受趣味學習！

學習Phonics之前，家長知道學習Phonics（音標）對小朋友有甚麼好處？學習Phonics對於小朋友的語言和閱讀能力發展非常重要。它能夠幫助他們建立良好的拼讀基礎，並且為他們未來的學習打下堅實的基礎。以下是其中幾點：

學習Phonics｜1. 練習發音準確

Phonics教導孩子們如何連結字母和音標，幫助他們學習單詞的發音準確。透過學習Phonics，孩子們能夠掌握字母和音標之間的對應關係，並且能夠更準確地發音單詞。

學習Phonics｜2. 提升閱讀能力

有助於培養孩子們的閱讀能力。當孩子們了解字母和音標的連結關係後，他們能夠更容易地解碼單詞，並且能夠更快速地閱讀和理解文章。

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學習Phonics｜3. 提高拼寫能力

幫助孩子們提高拼寫能力。通過了解字母和音標的組合方式，孩子們能夠更容易地拼寫單詞，並且能夠更好地理解單詞的結構和拼寫規則。

學習Phonics｜4. 增加詞彙量

有助於孩子們擴大詞彙量。孩子們能夠根據字母和音標的組合方式，輕鬆識別和記憶新單詞，並且能夠更自信地使用這些詞彙進行語言表達。

學習Phonics｜5. 提升語言表達能力

幫助孩子們提升語言表達能力。當孩子們能夠準確發音、拼寫和理解單詞時，他們能夠更自信地表達自己的想法和意見，並且能夠更清晰地傳達信息。

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親子Phonics小遊戲｜1. Word Family Mats 文字家族

詞族（Word family）是指具有相同詞尾的詞組。 例如：單字cat、fat和mat都屬於「-at」字族。這個遊戲由美國廣播公司的Anna老師發明的遊戲，在外國經常用於學習生字，擴大兒童的詞彙量。

「-an」字族：pan, ban, fan, van, ran, man, can, scan, plan

「-al」字族：salt, talk, mall, tall, call, vocal, animal, local

「-nd」字族：band, land, hand, sand, stand, bland

「-and」字族：and, bend, wand, hand, sand, stand

「-at」字族：cat, hat, mat, rat, bat, sat, fat, chat, what, pat, late

1. Word Family Mats 文字家族 難度 3分（5分最高） 趣味性 4分（5分最高） 遊戲對象 2至4歲小朋友 遊戲時間 15分鐘

遊戲材料（列印）：

紙板

字族字卡(音素／元音)

詞語字卡

樣本：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

遊戲玩法：

1) 列印每個音素或元音的字卡和詞語字卡。

2）選擇其中一個字族字卡作為主題，並把放置紙板的中間位置。

3）每名玩家隨機獲得8張詞語字卡．

4）玩家須要搭配包含字族主題的詞語字卡，圍繞在其餘空格內，若手上沒有該主題的詞語可再抽。

5）最快填滿一個字族者為之勝利。

例子 主題 「-an」字族 行動 搭配正確 pan, fan, van, land 放置字族旁的空格 搭配錯誤 bend, vocal, salt 抽卡，下位玩家繼續

**家長引導孩子完成遊戲後再朗讀字族和詞語，亦可鼓勵孩子抄下搭配的詞語，建立自己的小詞典！

幫助孩子練習的技能：

辨識基本模式和詞族詞尾

讀寫詞族詞

新增或取代簡單單音節單字中的單一發音以構成新單字

提升辨認字族單字的敏銳度

透過辨識不同字母的發音來區分拼字相似的單字

發展K-2年級使用的詞彙。

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親子Phonics小遊戲｜2. Rainbow Chessboard 彩虹棋盤

前音（beginning sounds）是指英文字母A到Z在單字開頭發出的聲音。透過前音辨音訓練，小朋友看圖學前音（beginning sounds）和詞語，可了解每個字母相關的發音，對日後拼音規則很有幫助。

A - Apple, Ant

B - Ball, Boat

C - Cat, Cow

D - Dog, Doll

E - Elephant, Ear

F - Fish, Fly

G - Goat, Girl

H - Hat , House

I - Igloo, Iron

J - Jellyfish, Jam K - Kangaroo, Key

L - Lion, Leg

M - Monkey, Moon

N - Nest, Nut

O - Octopus, Ocean

P - Pig, Piano

Q - Queen, Quilt

R - Rabbit, Run

S - Sun, Star T - Turtle, Toy

U - Umbrella, Uniform

V - Violin, Van

W - Wood, What

X - Xylophone, X-ray

Y - Yellow, Yoga

Z - Zebra, Zero

2. Rainbow Chessboard 彩虹棋盤 難度 2分（5分最高） 趣味性 4分（5分最高） 遊戲對象 2至4歲小朋友 遊戲時間 30分鐘

遊戲材料（列印）：

彩虹棋盤

圖卡（背面有相應英文字提示）

棋子A

棋子B

樣本：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

遊戲玩法：

1）先讓玩家抽一張圖卡。

2）玩家須認出圖片中的英文詞語

3）再在棋盤上配對出詞語的前音（beginning sounds）

4）利用棋子標示，走到該前音字母的位置上。

＊家長可隨意在彩虹棋盤上寫上英文字母，增添趣味性。

＊圖卡背後會有英文詞語的答案作提示。

幫助孩子練習的技能：

增強聲音辨識，有助聽力理解和語言表達

提升語音處理，了解正確發音、語言流暢性

有助理解字母與聲音對應關係

理解語言結構、建立字母與聲音聯繫

提高字詞辨識，有助閱讀和理解文本

擴展詞彙量

有助於孩子們識別和記憶單詞

親子Phonics小遊戲｜3. Letter Sounds Hopscotch 字母跳飛機

字母跳飛機（Letter Sounds Hopscotch ）提供了一種互動式和多感官的方法來學習英語字母的發音。結合了身體活動、聽覺練習和視覺強化，為兒童創造引人入勝且有效的學習體驗。遊戲目的幫助孩子在進行體育活動的同時練習字母發音。

3. Letter Sounds Hopscotch 字母跳飛機 難度 4分（5分最高） 趣味性 4分（5分最高） 遊戲對象 2至4歲小朋友 遊戲時間 30分鐘

遊戲材料：

紙板

A至Z字母卡

袋子

樣本：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

遊戲玩法：

1）先將所有字母放入袋子中，隨機抽出一張卡，即時說出相應字母的發音，例如：顯示字母「B」並說「/b/」。

2）玩家為下一位抽出字母卡後，玩家須跳到地墊上與字母發音相符的相應編號，並聲唸出字母。

例如：在跳到數字 2 時說「/b/」。 A：字母表中的第一個字母（編號：１）

B：字母表中的第二個字母（編號：2）

C：字母表中的第三個字母（編號：３）

...

Z：字母表中最後一個字母（編號：26）

3）然後玩家為下一位抽出字母卡。

4）重複這個過程，每個孩子輪流挑選一張字母卡，跳到正確的部分，並大聲說出字母的聲音。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

幫助孩子練習的技能：

辨識字母發音，發出正確的聲音

培養音素意識

增強口語技能和語音流暢性

提升身體協調性，增強整體認知發展。

視覺空間識別，有助於字母辨識和記憶。

訓練記憶力和注意

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