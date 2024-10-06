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Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】

升學教育

撰文： 黃諾韶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

家長也可以和小朋友在家齊齊玩以下3個親子Phonics遊戲，輕鬆學拼音。

【課外活動/學英文/Phonics自學教材/Phonics小遊戲/Phonics教材/英語拼音】坊間幼稚園已提倡學習Phonics（音標）的課程，Phonics對孩子日後的發音和串字也有裨益。若家長想趁課餘時讓小朋友學習英語拼音，除了報讀昂貴的Phonics班之外，家長也可以和小朋友在家齊齊學Phonics。以下就有3個親子免費Phonics遊戲活動，輕鬆學習Phonics又可提升身體協調性，相信小朋友有父母陪同學習，定能更享受趣味學習！

學習Phonics之前，家長知道學習Phonics（音標）對小朋友有甚麼好處？學習Phonics對於小朋友的語言和閱讀能力發展非常重要。它能夠幫助他們建立良好的拼讀基礎，並且為他們未來的學習打下堅實的基礎。以下是其中幾點：

學習Phonics｜1. 練習發音準確

Phonics教導孩子們如何連結字母和音標，幫助他們學習單詞的發音準確。透過學習Phonics，孩子們能夠掌握字母和音標之間的對應關係，並且能夠更準確地發音單詞。

學習Phonics｜2. 提升閱讀能力

有助於培養孩子們的閱讀能力。當孩子們了解字母和音標的連結關係後，他們能夠更容易地解碼單詞，並且能夠更快速地閱讀和理解文章。

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學習Phonics｜3. 提高拼寫能力

幫助孩子們提高拼寫能力。通過了解字母和音標的組合方式，孩子們能夠更容易地拼寫單詞，並且能夠更好地理解單詞的結構和拼寫規則。

學習Phonics｜4. 增加詞彙量

有助於孩子們擴大詞彙量。孩子們能夠根據字母和音標的組合方式，輕鬆識別和記憶新單詞，並且能夠更自信地使用這些詞彙進行語言表達。

學習Phonics｜5. 提升語言表達能力

幫助孩子們提升語言表達能力。當孩子們能夠準確發音、拼寫和理解單詞時，他們能夠更自信地表達自己的想法和意見，並且能夠更清晰地傳達信息。

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親子Phonics小遊戲｜1. Word Family Mats 文字家族

詞族（Word family）是指具有相同詞尾的詞組。 例如：單字cat、fat和mat都屬於「-at」字族。這個遊戲由美國廣播公司的Anna老師發明的遊戲，在外國經常用於學習生字，擴大兒童的詞彙量。

  • 「-an」字族：pan, ban, fan, van, ran, man, can, scan, plan
  • 「-al」字族：salt, talk, mall, tall, call, vocal, animal, local
  • 「-nd」字族：band, land, hand, sand, stand, bland
  • 「-and」字族：and, bend, wand, hand, sand, stand 
  • 「-at」字族：cat, hat, mat, rat, bat, sat, fat, chat, what, pat, late
1. Word Family Mats 文字家族
難度3分（5分最高）
趣味性4分（5分最高）
遊戲對象2至4歲小朋友
遊戲時間15分鐘

遊戲材料（列印）：

  • 紙板
  • 字族字卡(音素／元音)
  • 詞語字卡

樣本：

點擊圖片放大
+6
+5

遊戲玩法：

1) 列印每個音素或元音的字卡和詞語字卡。

2）選擇其中一個字族字卡作為主題，並把放置紙板的中間位置。

3）每名玩家隨機獲得8張詞語字卡．

4）玩家須要搭配包含字族主題的詞語字卡，圍繞在其餘空格內，若手上沒有該主題的詞語可再抽。

5）最快填滿一個字族者為之勝利。

例子
主題「-an」字族行動
搭配正確pan, fan, van, land 放置字族旁的空格
搭配錯誤bend, vocal, salt抽卡，下位玩家繼續

**家長引導孩子完成遊戲後再朗讀字族和詞語，亦可鼓勵孩子抄下搭配的詞語，建立自己的小詞典！

幫助孩子練習的技能：

  • 辨識基本模式和詞族詞尾
  • 讀寫詞族詞
  • 新增或取代簡單單音節單字中的單一發音以構成新單字
  • 提升辨認字族單字的敏銳度
  • 透過辨識不同字母的發音來區分拼字相似的單字
  • 發展K-2年級使用的詞彙。

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親子Phonics小遊戲｜2. Rainbow Chessboard 彩虹棋盤

前音（beginning sounds）是指英文字母A到Z在單字開頭發出的聲音。透過前音辨音訓練，小朋友看圖學前音（beginning sounds）和詞語，可了解每個字母相關的發音，對日後拼音規則很有幫助。

  • A - Apple, Ant
  • B - Ball, Boat
  • C - Cat, Cow
  • D - Dog, Doll
  • E - Elephant, Ear 
  • F - Fish, Fly
  • G - Goat, Girl
  • H - Hat , House
  • I - Igloo, Iron
  • J - Jellyfish, Jam
  • K - Kangaroo, Key
  • L - Lion, Leg
  • M - Monkey, Moon
  • N - Nest,  Nut
  • O - Octopus, Ocean
  • P - Pig, Piano
  • Q - Queen, Quilt
  • R - Rabbit, Run
  • S - Sun, Star
  • T - Turtle, Toy
  • U - Umbrella, Uniform
  • V - Violin, Van
  • W - Wood, What 
  • X - Xylophone, X-ray
  • Y - Yellow, Yoga
  • Z - Zebra, Zero

2. Rainbow Chessboard 彩虹棋盤
難度2分（5分最高）
趣味性4分（5分最高）
遊戲對象2至4歲小朋友
遊戲時間30分鐘

遊戲材料（列印）：

  • 彩虹棋盤
  • 圖卡（背面有相應英文字提示）
  • 棋子A
  • 棋子B

樣本：

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+6
+5

遊戲玩法：

1）先讓玩家抽一張圖卡。

2）玩家須認出圖片中的英文詞語

3）再在棋盤上配對出詞語的前音（beginning sounds）

4）利用棋子標示，走到該前音字母的位置上。

＊家長可隨意在彩虹棋盤上寫上英文字母，增添趣味性。
＊圖卡背後會有英文詞語的答案作提示。

幫助孩子練習的技能：

  • 增強聲音辨識，有助聽力理解和語言表達
  • 提升語音處理，了解正確發音、語言流暢性
  • 有助理解字母與聲音對應關係
  • 理解語言結構、建立字母與聲音聯繫
  • 提高字詞辨識，有助閱讀和理解文本
  • 擴展詞彙量
  • 有助於孩子們識別和記憶單詞

親子Phonics小遊戲｜3. Letter Sounds Hopscotch 字母跳飛機

字母跳飛機（Letter Sounds Hopscotch ）提供了一種互動式和多感官的方法來學習英語字母的發音。結合了身體活動、聽覺練習和視覺強化，為兒童創造引人入勝且有效的學習體驗。遊戲目的幫助孩子在進行體育活動的同時練習字母發音。

3. Letter Sounds Hopscotch 字母跳飛機
難度4分（5分最高）
趣味性4分（5分最高）
遊戲對象2至4歲小朋友
遊戲時間30分鐘

遊戲材料：

  • 紙板
  • A至Z字母卡
  • 袋子

樣本：

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+5
+4

遊戲玩法：

1）先將所有字母放入袋子中，隨機抽出一張卡，即時說出相應字母的發音，例如：顯示字母「B」並說「/b/」。
2）玩家為下一位抽出字母卡後，玩家須跳到地墊上與字母發音相符的相應編號，並聲唸出字母。

例如：在跳到數字 2 時說「/b/」。
A：字母表中的第一個字母（編號：１）
B：字母表中的第二個字母（編號：2）
C：字母表中的第三個字母（編號：３）
...
Z：字母表中最後一個字母（編號：26）

3）然後玩家為下一位抽出字母卡。
4）重複這個過程，每個孩子輪流挑選一張字母卡，跳到正確的部分，並大聲說出字母的聲音。

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+6
+5

幫助孩子練習的技能：

  • 辨識字母發音，發出正確的聲音
  • 培養音素意識
  • 增強口語技能和語音流暢性
  • 提升身體協調性，增強整體認知發展。
  • 視覺空間識別，有助於字母辨識和記憶。
  • 訓練記憶力和注意

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