醫療資源｜醫院急症室病床爆滿病人等到心跳停頓　護士自責無能：死在醫療崩潰

▲ 醫院急症室病床爆滿，病人等到心跳停頓，護士自責無能：死在醫療崩潰。

【流感／新冠疫情／病毒/病床／急症室／ICU／醫療資源／醫療服務/病床爆滿/心跳停頓/醫療崩潰/台灣醫療】本港醫療資源緊張，即使到急症室求醫，都未必能馬上獲得治療。而台灣近來新冠疫情爆發，醫院急症室病床爆滿，情況已經持續一個月沒改善。台灣有在醫院工作的護士於網上發文表示，許多病人原本可以救活，卻「死在醫療崩潰」，感嘆自己的無能。

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病床一位難求

台灣有一名護士在Dcard討論區以「好多原本可以救活的病人死在醫療崩潰」為題發文，稱最近在醫院明顯能感受到無力感，到處缺人關床，病患卻多到事情停不下來，1個人要做2人以上的工作。

一堆卡在急診的病人等不到病房，病房緊急或重症的沒有ICU床，手術擠成一堆沒人力開。

他續指，最近遇到很多案例，如腸胃道出血、急性心臟病、流感重症等患者都在急診、病房等待ICU床位，而原本在這些地方的人力根本不足以去照顧病人，該做的檢查和處置也沒辦法好好做。

爛到IHCA CPR（病患送院後，在院内心肺功能停止）了大家才注意到，努力急救。救活繼續等床，救不活，床給下一個可憐人。

樓主表示，上述情況不只在他工作的醫院發生，他詢問了好幾個醫院的朋友也是一樣的情形，惟大家只能看著這些情況重複發生，「盡力做好自己的部分就不錯了」。他又感嘆，眼睜睜看著這些生命流逝，有很多都還很年輕，

只能希望家人朋友不會是那個躺在床上的，然後上來抒發個心情，感嘆自己的無能。

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網民：太爛的醫療環境

帖文發出後引起大量網民熱議，不少網民都安慰樓主，「幹嘛覺得自己無能，這個不是醫護的問題，人手不足也沒辦法，辛苦你了~不要太自責，換個角度想，在那麼爛的環境自己還是待在醫院救人已經很棒了」。

亦有網民指出，現時的醫療服務仍存在很大問題，「就繼續爛吧，完全沒長進的醫療環境，這些年來失望透頂，我已經離職了，大家真的要好好照顧自己的身體」、「現在有醫護不崩的亞洲體系嗎」。

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