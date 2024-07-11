  • 32°C
香港時間 : 2024711日 (四) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聲夢小天后丨炎明熹晒工作照力證已「解凍」　Gigi心情大靚搭港鐵出街

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

炎明熹晒工作。

聲夢小天后炎明熹（Gigi）屢傳因拒跟TVB續約而遭「雪藏」，惟早前高層樂易玲受訪稱Gigi的合約仍有很長時間，更否認指她忘本。

網晒多張在錄音室的照片，更擺出多個趣怪表情，見Gigi心情大靚，她透露正為節目《他和她的貓店長2》做錄音工作。

聲夢小天后丨炎明熹「解凍」為TVB開工　Gigi心情大靚續約有轉機？

生活貼地搭港鐵

昨日（7月10日）炎明熹一連貼出三張工作照兼寫下：「Thank you so much！」，除答謝客戶支持，炎明熹亦感謝Gi炎粉的支持，因而於限時動態留言：「謝謝大家！」

另外，炎明熹於IG貼出搭港鐵的照片，她於幕牆玻璃前自拍，以闊身T恤襯黑背心、漁夫帽以及闊褲的她，打扮跟一般後生女無異！

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
11:27 2024/07/04
聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
聲夢小天后丨炎明熹凌晨全黑畫面唱李玟歌曲　Gigi唱到情緒崩潰粉絲憂心
17:48 2024/07/05
聲夢小天后丨炎明熹凌晨全黑畫面唱李玟歌曲　Gigi唱到情緒崩潰粉絲憂心
聲夢小天后丨炎明熹被「雪藏」風波 　樂易玲再度回應否認對方忘本
12:33 2024/07/08
聲夢小天后丨炎明熹被「雪藏」風波 　樂易玲再度回應否認對方忘本
聲夢小花丨Chantel否認「升呢」樂易玲愛將　Yumi+Windy指常被提醒不要忘本
13:03 2024/07/08
聲夢小花丨Chantel否認「升呢」樂易玲愛將　Yumi+Windy指常被提醒不要忘本

你可能感興趣

聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
11:27 2024/07/04
聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
聲夢小天后丨炎明熹凌晨全黑畫面唱李玟歌曲　Gigi唱到情緒崩潰粉絲憂心
17:48 2024/07/05
聲夢小天后丨炎明熹凌晨全黑畫面唱李玟歌曲　Gigi唱到情緒崩潰粉絲憂心
聲夢小天后丨炎明熹被「雪藏」風波 　樂易玲再度回應否認對方忘本
12:33 2024/07/08
聲夢小天后丨炎明熹被「雪藏」風波 　樂易玲再度回應否認對方忘本
炎明熹 娛樂人物職業 歌手 TVB 娛樂行業 網絡熱話

最高瀏覽

肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物