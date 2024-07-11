聲夢小天后丨炎明熹晒工作照力證已「解凍」　Gigi心情大靚搭港鐵出街

▲ 炎明熹晒工作。

聲夢小天后炎明熹（Gigi）屢傳因拒跟TVB續約而遭「雪藏」，惟早前高層樂易玲受訪稱Gigi的合約仍有很長時間，更否認指她忘本。

網晒多張在錄音室的照片，更擺出多個趣怪表情，見Gigi心情大靚，她透露正為節目《他和她的貓店長2》做錄音工作。

聲夢小天后丨炎明熹「解凍」為TVB開工 Gigi心情大靚續約有轉機？

生活貼地搭港鐵

昨日（7月10日）炎明熹一連貼出三張工作照兼寫下：「Thank you so much！」，除答謝客戶支持，炎明熹亦感謝Gi炎粉的支持，因而於限時動態留言：「謝謝大家！」

另外，炎明熹於IG貼出搭港鐵的照片，她於幕牆玻璃前自拍，以闊身T恤襯黑背心、漁夫帽以及闊褲的她，打扮跟一般後生女無異！

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