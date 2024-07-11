爺孫戀｜李坤城遺孀林靖恩落魄近況曝光　街頭偷食外賣狼吞虎嚥被帶走調查

▲ 「爺孫戀」李坤城遺孀林靖恩在街頭偷食外賣，被警方帶走調查。

【爺孫戀/李坤城/林靖恩】台灣資深音樂人李坤城與年輕40歲妻子林靖恩的「爺孫戀」轟動一時。李坤城去年4月因大腸癌逝世後，林靖恩屢傳出失控行為，多次大鬧酒店，毀壞房間設備被驅逐。有台灣傳媒報道，林靖恩日前被目擊偷取別人的外賣，坐在地上狼吞虎嚥，最終被警方以竊盜罪帶走調查。

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李坤城遺孀｜林靖恩被目擊偷食他人外賣

綜合台媒報道，有網民於社交平台Threads發文，指昨日（10日）晚上點了外賣，下樓看到餐點放在桌上，便先去附近便利店買東西，回來卻發現一名女子偷吃外賣，不理旁人的目光，報警後更態度囂張，毫無悔意。事主遂在網上發文，提醒附近街坊小心此人。

當地警方在昨夜11時接獲事主報案，指外賣遭一名非住戶的林姓女子擅自拿取，並走到附近一個商務旅館前食用。警方隨即詢問林女，她聲稱「單純肚子餓了，才會看到就拿來吃」，又表示會支付餐點的費用，並當場交付237元（新台幣，約港幣60元）。不過，由於她的行為涉及竊盜罪，警方將其走調查。

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李坤城遺孀｜林靖恩繼承遺產

據悉，事件中的林姓女子是已故音樂人李坤城的遺孀林靖恩。李坤城與林靖恩年齡相差40歲，一直不被外界看好，但無阻兩人相愛10年。去年2月，兩人更登記結婚正式成為夫妻，但2個月後李坤城因大腸癌逝世，終年66歲。

李坤城過身後，林靖恩與繼子李卓軒關係緊繃，李卓軒指控林靖恩長期無業，且有酗酒、吸煙等不良習慣，而林靖恩繼承李坤城的台中房產，早前亦被李卓軒爆料她已將房產賤賣，改住在酒店。

李坤城遺孀｜林靖恩疑情緒失控大鬧酒店

年初林靖恩被爆出大鬧台中兩酒店，包括砸毀酒店電視，遭趕走後轉到隔壁酒店再被拒，卻賴著不走，酒店員工兩度報警亦無用，及後更蹲坐一旁的銀行自動櫃員機不願離開，失常舉動引起網民熱議。

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